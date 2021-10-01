Выпущен уникальный смартфон-конструктор с гигантским сроком гарантии. Хозяева Samsung и Apple о таком только мечтают

Создан модульный смартфон Fairphone 4 с пятилетней гарантией против одного года на мобильники Xiaomi, Samsung и Apple. Максимально ремонтопригодный смартфон – все основные модули в нем можно заменить самостоятельно за пару минут при помощи обычной отвертки.

Пять лет гарантии

Компания Fairphone анонсировала уникальный смартфон под названием Fairphone 4. Таковым его делает в первую очередь тот факт, что это в буквальном смысле смартфон-конструктор.

Модульная конструкция Fairphone 4 в разы упрощает его самостоятельный ремонт в сравнении с другими современными смартфонами. Вторая его особенность заключается в расширенном сроке гарантии, составляющем пять лет с момента покупки. Это в несколько раз больше, чем предлагают крупные производители смартфонов.

Процесс сборки Fairphone 4 максимально упрощен

К примеру, на мобильники компаний Samsung и Xiaomi срок гарантии в России составляет ровно один год, то есть в пять раз меньше, чем у Fairphone 4. С Apple все не так однозначно – на одной странице ее сайта говорится об одном годе гарантии на все iPhone, тогда как на другой сказано о двухлетней гарантии.

Условия гарантии Samsung

Дополнительно разработчики клятвенно пообещали, что Fairphone 4 гарантированно получит два крупных обновления Android. Также они заявили о поддержке ПО смартфона до конца 2025 г.

Цены и релиз

Разработчики уже начали прием предварительных заказов на Fairphone 4, он продлится до 24 октября 2021 г., а на следующий день начнутся продажи мобильника. Доступны две конфигурации: с 6 ГБ оперативной памяти и штатным накопителем на 128 ГБ за 579 евро (48,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 1 октября 2021 г.) и 8/256 ГБ за 649 евро (54,8 тыс. руб.).

Внешность смартфона не выдает его уникальных особенностей

В комплекте поставки есть только сам смартфон – все остальное, включая кабель, разработчики исключили из соображений экологии.

Также каждый покупатель сможет приобрести отдельные модули смартфона для самостоятельного ремонта. Аккумулятор обойдется в 30 евро (2533 руб.), основная камера стоит 80 евро (6756 руб.), фронтальная – 30 евро. Купить можно еще дисплей, динамик, заднюю крышку и разъем зарядки, но их стоимость производитель пока не указывает. Для замены всех этих компонентов потребуется всего один инструмент – обычная крестовая отвертка. Подобный подход вкупе с длительной гарантией делает смартфон почти вечным.

Современное железо

Как видно из названия, Fairphone 4 – это четвертое поколение данной модели. Ничего общего с предыдущим гаджетом двухлетней давности у него нет, за исключением названия и концепции – «железо» и дизайн соответствует современным требованиям.

Основой смартфона послужил процессор Qualcomm Snapdragon 750G, вышедший в конце сентября 2020 г. Чип набирает 120,3 тыс. баллов в AnTuTu 5 и 2010 баллов в многоядерном режиме в GeekBench 5 (670 баллов в одноядерном).

При себе CPU имеет восемь ядер в двух неравных кластерах. Два ядра Kryo 570 Gold (Cortex-A77) работают на частоте 2200 МГц, а оставшиеся шесть – это Kryo 570 Silver (Cortex-A55) на 1800 МГц. Процессор производится по 8-нанометровым нормам.

Экран Fairphone 4 – это матрица IPS с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей (формат Full HD+). Фронтальная камера на 25 Мп базируется на сенсоре Sony IMX576, имеет диафрагму f/2,2 и располагается в V-образном вырезе в верхней части дисплея.

По расположению камер Fairphone 4 немного напоминает iPhone 13 Pro

Основная камера здесь двойная. Базовый модуль Sony IMX582 имеет разрешение 48 Мп и диафрагму f/2,2 и располагает оптической стабилизацией. Второй сенсор тоже 48-мегапиксельный, но это «ультраширик» с функцией макросъемки, пишет портал ArsTechnica. В третьем вырезе на тыльной панели полноценной матрицы нет. Там установлены сенсор глубины и лазерный автофокус.

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Дополнительно в смартфоне реализована поддержка сотовых сетей пятого поколения, 5G. Для России эта функция совершенно бесполезна ввиду почти полного отсутствия в стране таких сетей.

Прочие спецификации

В стоимость Fairphone 4 входят два слота под SIM-карт, чип NFC для бесконтактной оплаты, модули Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1, а также ресивер GPS. Порт зарядки – современный USB-C, через него на мощности до 30 Вт заряжается съемный аккумулятор емкостью 3905 мАч.

Первое впечатление о Fairphone 4

Все «железо» умещается в корпусе размерами 162х76х11 мм и вместе с самим корпусом весит 225 граммов. Управляется электроника прошивкой Android 11.

В дополнение к перечисленному смартфон соответствует военным рекомендациям MIL-STD 810G, что указывает на его повышенную устойчивость к ударам и падениям (в пределах разумного). Также у Fairphone 4 есть базовая защита от влаги и пыли по стандарту IP54.

Рекордсмен по ремонтопригодности

История смартфонов голландской компании Fairphone началась в конце 2013 г. с выпуском первого их поколения. В июне 2015 г., как сообщал CNews, состоялся дебют Fairphone 2, получившего еще более высокую степень ремонтопригодности и актуальную на тот момент электронику.

Fairphone 3 пользователям пришлось ждать до августа 2019 г. Осенью 2020 г. появилась его слегка усовершенствованная версия 3+.

Fairphone 3+ оказался на момент выхода самым ремонтопригодным во всей линейке, получив 8,7 балла из 10 возможных в рейтинге French Repairability Index. Однако новый Fairphone 4 с легкостью обошел его, набрав 9,2 балла. Для сравнения, новейший Apple iPhone 13 Pro заработал лишь 5 балов из 10 по шкале ремонтопригодности авторитетного портала iFixit.