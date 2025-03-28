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Главный конкурент Xiaomi выпустил мощный и недорогой смартфон с огромной батареей

Realme показала смартфон 14 5G с необычным дизайном и аккумулятором 6000 мАч. Новинку оценят геймеры и посетители видеосервисов – смартфон может работать напрямую от сети во время игры или просмотра видео, не заряжая аккумулятор и не тратя его ресурс.

Мощный и недорогой

Компания Realme, один из ключевых конкурентов Xiaomi на мировом и российском рынках смартфонов, выпустила новый мобильник 14 5G. Имея геймерский дизайн, он выделяется среди прочих в первую очередь своим аккумулятором повышенной емкости – 6000 мАч.

Система питания – это одна из двух его основных «фишек». Она позволяет, в частности, работать смартфону непосредственно от электросети – можно подключиться к зарядному устройству и играть на Realme 14 5G (или смотреть видеоролики) без подзарядки аккумулятора. Это продлит срок службы батареи и исключит ее повышенный нагрев.

Поддерживается зарядное устройство мощностью до 45 Вт. Порт зарядки – USB-C.

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Realme
Realme 14 5G

Realme 14 5G поступил в продажу в Таиланде, сроки релиза в других государствах, включая Россию, Realme не называет. В этой стране базовая версия с накопителем на 256 ГБ обойдется приблизительно в $350 (29,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 марта 2025 г.), а топовая с 512 ГБ RAM – в $415 (34,8 тыс. руб.). Объем оперативной памяти в обеих модификациях одинаковый – 12 ГБ. Доступных цветов три – серебристый, титановый и розовый.

Главное – не перегреваться

Получив защиту от излишнего нагрева батареи, новый Realme 14 5G также обзавелся системой охлаждения, в составе которой есть испарительная камера площадью 6050 мм² и графитовая пластина. Она отводит тепло от основных нагревающихся компонентов смартфона – процессора и модулей памяти.

В смартфон установили новейший процессор Snapdragon 6 Gen 4 компании Qualcomm, премьера которого состоялась в середине февраля 2025 г. Он изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу на фабриках тайваньской компании TSMC и имеет в своем распоряжении три кластера ядер. В первом находится единственное ядро Kryo Prime, ого же Cortex-A720, с частотой 2,3 ГГц, во втором – три Kryo Gold (Cortex-A720) на 2,2 ГГц, в третьем – четыре ядра Kryo Silver (Cortex-A520), 1,8 ГГц.

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Realme
Цветов корпуса не очень много

В наличии встроенная графика Adreno 810. Процессор набирает свыше 694 тыс. баллов в AnTuTu 10 и более 3000 баллов в многоядерном режиме в Geekbench 6.

Экран с вырезом

Realme 14 5G поставляется с AMOLED-экраном, получившим вырез круглой формы под камеру 16 МП с диафрагмой f/2.4, эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм, датчиком размерами 1/3.0 дюйма и возможностью записи Full HD-роликов с частотой 30 кадров в секунду. Дисплей имеет диагональ 6,67 дюйма и разрешение 2400х1080 пикселей – Full HD+.

Экран в Realme 14 5G располагает частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2000 нит, соотношением сторон 20:9, плотностью 395 пикселей на дюйм и занимает собой 87% площади лицевой панели.

На тыльной стороне корпуса пользователей встречает модуль камеры, состоящий их двух сенсоров – датчика глубины на 2 МП и основной матрицы на 50 МП. Последняя располагает автофокусом, диафрагмой f/1.8, HDR-режимом и оптической стабилизацией, которая работает как при фотосъемке, так и при записи видео в разрешении до . Ролики в Full HD новинка Realme пишет хоть на 120 кадрах в секунду.

Не ударь, но утопи

Новый Realme 14 5G характеризуется защитой от воды и пыли по стандарту IP69. За счет этого он может выдерживать высокое давление воды и находиться на глубине до 2,5 метра в течение 30 минут, после чего продолжить корректно функционировать. Защита от ударов и падений не заявлена.

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Realme
В смартфоне реализована улучшенная защита от воды. Но электроника и влага все же очень плохо совместимы

Смартфон весит 196 граммов при толщине 8 мм. В его составе есть два SIM-слота, но нет поддержки карт microSD, как нет входа под проводные наушники и FM-тюнера на пару с NFC-чипом. Зато реализована поддержка сотовых сетей пятого поколения, и наличествует ОС Android 15 с фирменной прошивкой Realme UI 6.0.

Цена смартфона включает модули Wi-Fi 6 (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.2, поддержку навигации GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BDS и QZSS, а также сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран.

Геннадий Ефремов

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