В России вышла Nokia G50 на чистом Android. Она лучше и дешевле, чем версия для США

Nokia привезла в Россию смартфон G50 по цене 20 тыс. руб. с поддержкой двух SIM-карт. В США данная модель стоит почти на 10% дороже и поставляется в версии с одним слотом SIM.

Дешевле и лучше

Финская компания HMD Global сообщила CNews о выходе в России смартфона Nokia G50 в его улучшенной модификации. В российской рознице будет доступна версия с поддержкой двух SIM-карт, тогда как в США продается исключительно модель с одним SIM-слотом.

На американском рынке Nokia G50 появился в начале октября 2021 г. и продается в двух цветах корпуса – песочном и темно-синем. Россиянам смартфон предложен в тех же оттенках корпуса по цене 20 тыс. руб. Что важно, в США аппарат стоит дороже – $300 или 21,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 ноября 2021 г., и это без учета налогов. Комплектация одна: 4 ГБ оперативной памяти и штатный накопитель на 128 ГБ.

Внешних отличий у российской версии смартфона от глобальной нет

На вопрос CNews, почему российская цена Nokia G50 оказалась ниже американской, представители Nokia ответили: «Ценообразование в каждой стране разное и зависит от пошли и налогов конкретного региона». Напомним, что в России действует НДС 20%. Случай с G50 – одно из редких исключений, поскольку подавляющее большинство гаджетов при пересечении российской границы резко дорожают. Это видно на примере всей современной техники Apple, а также на Xiaomi Redmi 10 – «однокласснике» Nokia G50, вышедшем в октябре 2021 г.

Процессор и дисплей

В качестве основы своего нового смартфона HMD Global выбрала американский процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 480 5G со встроенным модемом, имеющим поддержку сотовых сетей пятого поколения. Чип производится по 8-нанометровому техпроцессу с января 2021 г. и поставляется с парой ядер Kryo 460 Gold на частоте 2 ГГц и шестью Kryo 460 Silver на 1,8 ГГц. Интегрированная видеоподсистема – Adreno 619 с тактовой частотой 825 МГц.

Экран Nokia G50 базируется на матрице IPS с диагональю 6,82 дюйма и V-образным вырезом под фронтальную камеру. Дисплей характеризуется пиковой яркостью 450 нит, разрешением HD+ и 70-процентным охватом цветового пространства NTSC.

Если вырез под камеру в экране едва заметен, то не обращать внимание на нижний «подбородок» просто невозможно

Поверх экрана установлено усиленное стекло Gorilla Glass 3. Также в наличии широчайшая нижняя рамка, которую другие производители оставляют лишь в самых дешевых смартфонах. Ее размеры таковы, что в ней уместился логотип Nokia.

Чистый Android

Одно из самых главных отличий Nokia G50 от подавляющего большинства смартфонов по схожей цене, доступных в России, заключается в программной составляющей. Пока Xiaomi, Realme, Samsung и другие популярные на российском рынке производители комплектуют свои смартфоны фирменными оболочками, Nokia идет другим путем.

Распаковка зарубежной версии Nokia G50

G50 работает на чистой ОС Android, без дополнительных интерфейсов и фирменных приложений. Исключение составляет лишь российский софт, который все производители по закону обязаны устанавливать на мобильники.

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Производитель гарантирует, что смартфон будет получать обновления операционной системы в течение двух лет с момента релиза. Также обещаны три года ежемесячных обновлений для системы безопасности.

Четыре камеры и съемка в RAW

Смартфон Nokia G50 комплектован четырьмя камерами, одной фронтальной и тремя в тыльном блоке. Передний модуль, врезанный в дисплей, делает снимки в разрешении 8 Мп и имеет функцию улучшения селфи, сделанных в темное время суток. Кроме того, производитель сообщает о наличии электронной стабилизации при съемке видео на фронтальный модуль.

По дизайну и расположению модуля камеры Nokia G50 отличается от большинства современных смартфонов

Основная тройная камера состоит из базового сенсора на 48 Мп, 2-мегапиксельного сенсора глубины и датчика на 5 Мп с ультраширокоугольным объективом. Прочие параметры камеры Nokia не раскрывает. Известно лишь, что В Nokia G50 предусмотрен режим для фотосъемки в условиях недостаточной освещенности и режим «Про» с ручными настройками и возможностью делать снимки в формате RAW.

Что еще есть в смартфоне

Оцененный в 20 тыс. руб. Nokia G50 предложит покупателям NFC-чип для оплаты товаров и услуг, FM-тюнер для прослушивания радио и батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт по USB-C. Как сообщили CNews представители Nokia, мощность комплектного блока питания составляет 10 Вт (5 В, 2 А). В смартфоне есть вход под наушники 3,5 мм, ресивер GPS (поддержка ГЛОНАСС не упомянута), слот под карты microSD до 512 ГБ, а также модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5.

В G50 есть отдельная кнопка вызова Google Assistant (он понимает русский язык с июля 2018 г.), а в кнопку включения встроен сканер отпечатков пальцев. Смартфон весит 220 граммов при размерах 174х78х9 мм. Комплект поставки дополнен защитным чехлом.