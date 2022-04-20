Опасный конкурент Xiaomi выпустил дешевые долгоиграющие смартфоны с большим дисплеем

Под брендом Realme анонсированы смартфоны Q5 и Q5 Pro с поддержкой очень быстрой зарядки и батареей на 5000 мАч. Мобильники относятся к средней ценовой категории и стоят от 17,3 тыс. руб. до 28,4 тыс. руб. при заказе из Китая. В России они тоже могут появиться – Realme представлена на российском рынке и, несмотря на санкции, пока не спешит его покидать.

Новинки Realme

Компания Realme анонсировала Android-смартфон Q5 и его Pro-версию. Оба мобильника относятся к среднему ценовому сегменту, и самую базовую модель, с учетом актуального курса, можно будет приобрести в Китае за 17,3 тыс. руб.

Realme входит в холдинг ВВК наряду с Oppo и OnePlus и является основным конкурентом Redmi – «дочки» Xiaomi. Компания существует с 2018 г. и официально представлена на российском рынке. Это означает, что даже несмотря на антироссийские санкции, сохраняется вероятность появления в России и Q5, и Q5 Pro. На вопрос CNews о степени такой вероятности представители Realme отвечать отказались. «Следите за новостями, обязательно расскажем о новинках для России», – заявили они.

Дизайн младшего Realme Q5

Напомним, что в марте 2022 г. Oppo наряду с Xiaomi и Huawei вдвое сократила поставки своих смартфонов в Россию на фоне санкций. Realme пока не заявляла о подобных ограничениях.

Весьма выгодное приобретение

В Китае начало продаж смартфонов назначено на 27 апреля 2022 г. Младший Realme Q5 поставляется с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ и стоит 1399 юаней (17,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 апреля 2022 г.). Версию на 8/128 ГБ производитель оценивает в 1599 юаней (19,8 тыс. руб.), а модификация с 8/256 ГБ обойдется в 1799 юаней (22,2 тыс. руб.). Доступные цвета – черный, серебристый и золотистый.

Realme Q5 Pro выделяется «шахматной» текстурой на задней панели. Но только в белой и желтой версиях

Цены на смартфон Q5 Pro начинаются с 1899 юаней (23,5 тыс. руб.) за 6/128 ГБ. Эта комплектация доступна только в черном цвете. Версии 8/128 ГБ и 8/256 ГБ стоят 2099 юаней (25,9 тыс. руб.) и 2299 юаней (28,4 тыс. руб.) и предлагаются в белом и желтом цветах корпуса. Другие оттенки недоступны.

Характеристики базовой модели

И Q5, и Q5 Pro характеризуются в первую очередь большим аккумулятором емкостью 5000 мАч с подзарядкой через USB-C. В младшей модели поддерживается быстрая зарядка мощностью 60 Вт.

Батарея в Q5 питает в первую очередь IPS-экран с диагональю 6,6 дюйма. В его левом углу расположена селфи-камера на 16 МП с диафрагмой f/2,1. Сам дисплей поддерживает разрешение Full HD+ (2412х1080 точек) и располагает высокой частотой обновления – 120 Гц. Соотношение сторон экрана – 20,1:9, пиковая яркость – 600 нит.

Основной блок камер состоит из трех сенсоров. Базовый датчик снимает в разрешении 50 МП (f/1,8, угол обзора 77 градусов, пять линз), два других – в 2 МП. Это макро-модуль и сенсор глубины, оба с диафрагмой f/2,4, углом обзора 89 градусов и оптикой, состоящей из трех линз.

Материал корпуса смартфона Q5 неизвестен. С учетом цены он, по всей видимости, пластиковый

Фронтальная камера смартфона пишет Full HD-ролики на 30 кадрах в секунду. Это же разрешение максимально возможно при записи на основную камеру, но частота кадров увеличена до 60 в секунду.

За основу смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 695, появившийся в конце октября 2021 г. и набирающий около 402 тыс. баллов в тесте AnTuTu 9. CPU выпускается по топологии 6 нм, имеет восемь ядер (два Cortex-A78 до 2,2 ГГц и шесть Cortex-A55 до 1,8 ГГц), а также видеоподсистему Adreno 619.

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Из дополнительных функций в Realme Q5 есть модули Wi-Fi 802.11 ax (диапазоны 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1, ресиверы GPS и ГЛОНАСС и отдельный вход под наушники. Работает он на базе Android 12 и весит 195 граммов при толщине 8,5 мм.

Более серьезный Pro-смартфон

Одним из основных отличий Q5 Pro от Q5 является поддержка очень быстрой 80-ваттной зарядки. Емкость АКБ та же – 5000 мАч.

Q5 Pro выделяется иным оформлением основного блока камер. Спереди отличий от Q5 нет

Экран смартфона при диагонали 6,62 дюйма и разрешении Full HD+ выдает 1300 нит пиковой яркости, но это уже не IPS, а AMOLED. Есть 100-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3 и защитное стекло Gorilla Glass 5.

Внутри Q5 Pro установлен 7-нанометровый CPU Qualcomm Snapdragon 870 с восемью ядрами Kryo 585 в трех кластерах. Это одно Kryo 585 Prime (Cortex-A77) на 3,2 ГГц, три Kryo 585 Gold (Cortex-A77) на 2,42 ГГц и еще четыре Kryo 585 Silver (Cortex-A55) на 1,8 ГГц. Результат в AnTuTu 9 – выше 690 тыс. баллов. Процессор выпущен в январе 2021 г., имеет встроенный GPU Adreno 650.

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В экране смартфона находится селфи-модуль на 16 МП, отличающийся от установленного в обычном Q5 диафрагмой f/2,45. Основной модуль тоже тройной, но двое из трех датчиков совсем другие. Базовый сенсор – 64 МП (f/1,79, 80,5 градуса, шесть линз), широкоугольник – 8 МП (f/2,25, 119 градусов, пять линз), плюс есть макро-модуль (2 МП, f/2,4, три линзы). Запись 4К-видео на 30 кадрах – присутствует.

Обзор и распаковка Q5 Pro

В обычном Q5 сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку включения на торце. В Q5 Pro Realme встроила его непосредственно в дисплей. Старший смартфон поставляется с Android 12 и весит 195 граммов при толщине 8,65 нм. В оба мобильника можно установить две SIM-карты и отдельно накопитель microSD.