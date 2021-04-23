В России начали продавать первый за много лет смартфон Lenovo. Он дешевый и с огромной батареей

Lenovo вернулась в Россию с новым смартфоном K12 Pro из среднего сегмента. Мобильник получил большую батарею на 6000 мАч. Это полная копия смартфона Motorola G9 Power, вышедшего еще в ноябре 2020 г. Для Lenovo это второе возвращение на российский рынок смартфонов за последние годы – она покинула его в апреле 2018 г. затем вернулась в августе 2019 г., после чего вновь ушла до апреля 2021 г.

Смартфоны Lenovo снова в России

Компания Lenovo объявила о своем возвращении на российский рынок смартфонов. Как сообщили CNews ее представители, завоевывать интерес российских потребителей она начнет с моноблока K12 Pro, отличительная особенность которого – это аккумулятор повышенной емкости.

В российских сетях распространения Lenovo K12 Pro появился по цене 13 тыс. руб., действительной до 1 мая 2021 г. – с этого дня мобильник будет стоить 15 тыс. руб. Комплектация у него одна (4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной), а цветов – два – фиолетовый (Electric Violet) и стальной (Metalic Sage).

Также Lenovo планирует в ближайшем будущем привезти в Россию еще как минимум два смартфона под своим основным брендом (она также владеет Motorola, которую купила в 2014 г., но эти смартфоны в настоящее время доступны в России в широком спектре).

Lenovo K12 Pro в фиолетовом исполнении

На запрос CNews о названии этих аппаратов, их стоимости и точной дате появления в стране представители Lenovo на момент публикации материала ответить не смогли.

Главная «фишка» смартфона

Самая любопытная характеристика K12 Pro – это его литий-полимерная несъемная батарея емкостью 6000 мАч. Для ее подзарядки используется порт USB-C, и в смартфоне реализована поддержка быстрой зарядки мощностью 20 Вт (блок питания входит в комплект поставки). Время заряда от 0% до 100% производитель не уточняет.

Смартфон в стальном цвете

По заверениям Lenovo, батареи K12 Pro хватает на 60 часов автономной работы, то есть на два с половиной дня. В режиме просмотра видео смартфон продержится почти 23,5 часа. В других режимах его автономность неизвестна.

Экран и фотокамеры

Смартфон Lenovo K12 Pro получился крупным за счет своего 6,8-дюймового экрана и широких по меркам 2021 г. рамок по всему его периметру. Его размеры составляют 172х77х10 мм, а вес на уровне 221 грамма – это следствие наличия батареи повышенной емкости.

Экран K12 Pro поддерживает разрешение HD+ или 1640х720 точек, это панель IPS с поддержкой HDR10 и плотностью 263 пикселя на дюйм (PPI). В его левом верхнем углу находится вырез под фронтальную фотокамеру на 16 Мп с диафрагмой f/2,2.

Сравнение двух оттенков

Основной блок камер здесь тройной. Базовый сенсор имеет разрешение 64 Мп и диафрагму f/1,8, а два других – это камеры на 2 Мп.

Один из них – это макрокамера с фокусным расстоянием 25 мм и f/2,4. Второй имеет ту же диафрагму, но используется как датчик глубины кадра. Фронтальная камера умеет записывать видео в максимальном разрешении HD (1280х720 точек) на 30 кадрах в секунду, а основная – в Full HD (1920x1080) на 60 кадрах, плюс у нее есть светодиодная вспышка.

Процессор и дополнительные характеристики

Lenovo построила K12 Pro на процессоре Snapdragon 662, который компания Qualcomm показала в январе 2020 г. Это платформа среднего уровня, сочетающая в себе видеокарту Adreno 610 и восемь ядер Kryo 260, разделенных на два кластера. Частота четырех из них составляет 2 ГГц, а оставшихся – 1,8 ГГц.

Распаковка K12 Pro

В смартфоне предусмотрены два микрофона, FM-тюнер, сканер отпечатков пальцев (на задней панели) и отдельный вход под проводные наушники с миниджеком (3,5 мм). Из модулей беспроводной связи в Lenovo K12 Pro реализованы GPS, ГЛОНАСС, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, плюс есть поддержка сотовых сетей GSM, 3G и LTE (5G-модема в смартфоне нет).

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Под SIM-карты в новинке Lenovo есть два слота (оба nanoSIM), один из которых гибридный – в него можно установить и карту памяти microSD. Максимальный поддерживаемый объем – 512 ГБ.

Не совсем новый смартфон по завышенной цене

Lenovo K12 Pro нельзя считать полностью новым смартфоном компании ни по дате его релиза, ни в принципе по дизайну и характеристикам. В Китае под таким названием он вышел в начале декабря 2020 г. по цене 999 юаней (11,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 апреля 2021 г.).

Motorola G9 Power

Как получилось, что спустя почти пять месяцев смартфон подорожал для российского рынка более чем на 3000 руб. (с учетом его цены без скидки), остается неизвестным.

Кроме того, даже на момент выхода в Китае K12 Pro не был полностью новым для Lenovo. Как пишет портал Gizmochina, K12 Pro – это полный аналог смартфона Motorola G9 Power, появление которого в КНР состоялось в ноябре 2020 г.

Смартфоны отличаются только названиями и датами выхода

Другими словами, Lenovo вернулась в Россию с мобильником полугодовой давности, который по пути из Китая заметно подорожал.

Повторное возвращение

Для Lenovo нынешний возврат на российский рынок смартфонов стал вторым по счету за три года. В апреле 2018 г. компания впервые покинула его, сославшись на резкое падение спроса на ее мобильники. Впрочем, на протяжении всех этих лет в России были доступны гаджеты Motorola.

В 2019 г. новым дистрибьютором Lenovo на рынке России стала компания Mobilidi – подразделение холдинга RDC Group. Об этом тогда сообщил операционный директор по продуктам Lenovo Smartphone Дэвид Динг (David Ding). В августе 2019 г., как сообщал CNews, Lenovo вернулась на российский мобильный рынок и выпустила сразу четыре новых смартфона, два их которых (А5 и К9) были ультрабюджетными, а пара других (К5 Pro и S5 Pro) относились к среднему сегменту. Во флагманском сегменте за российского покупателя Lenovo тогда решила не бороться.