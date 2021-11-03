Lenovo выпустила очень мощного и очень дешевого «убийцу» iPad Pro. Цена. Видео

Lenovo разработала премиальный планшет Xiaoxin Pad Pro 12.6 с большим экраном стоимостью в пределах 48 тыс. руб. в Китае. По своим возможностям он не уступает вдвое более дорогому iPad Pro, располагает огромным аккумулятором, мощным процессором, скоростными модулями памяти и поддержкой стилуса и клавиатуры.

iPad на Android

Компания Lenovo анонсировала планшетный компьютер премиум-класса Xiaoxin Pad Pro 12.6. С учетом спецификаций его можно считать прямым конкурентом Apple iPad Pro в версии на 12,9 дюйма.

Планшет собран в корпусе из металла и выделяется большим экраном (12,6 дюйма) и сравнительно невысокой ценой. В Китае его можно приобрести, без учета скидок и акций, приблизительно за $670 (47,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 ноября 2021 г.). В российской рознице упомянутый iPad Pro 12.9 стоит от 107 тыс. руб.

Пока неизвестно, планирует ли Lenovo привозить свой новый флагманский планшет в Россию, хотя такая вероятность существует. Модельный ряд ее планшетов для россиян состоит из нескольких десятков устройств. Плюс к этому, весной 2021 г. компания полноценно вернулась на российский рынок смартфонов.

Дизайн планшета абсолютно классический

В дополнение к самому Xiaoxin Pad Pro 12.6 Lenovo предлагает три фирменных аксессуара – перо Xiaoxin Stylus второго поколения и съемную аппаратную клавиатуру наряду с защитным чехлом. Они не входят в комплект поставки и стоят $62 (4500 руб.), $101 (7200 руб.) и $19 (1400 руб.) соответственно.

Продажи Xiaoxin Pad Pro 12.6 начнутся в Китае 8 ноября 2021 г. Еще одна отличительная особенность планшета – это его минимальная толщина корпуса, составляющая всего 5,63 мм.

Распаковка и обзор планшета и фирменных аксессуаров

Lenovo является крупнейшим производителем ПК в мире с долей рынка 23,7% (статистика Statista.com за III квартал 2021 г.). Тем не менее, в сегменте планшетов она не входит даже в топ-5. Здесь с долей 55,05% лидирует Apple (Statcounter.com, октябрь 2021 г.).

Топовое «железо»

Новый Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 стоит дешевле iPhone 11 двухлетней давности (от 50 тыс. руб. в российской рознице). При этом в его распоряжении есть гигантский по меркам современных планшетов экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2560х1600 пикселей. Это AMOLED-панель производства Samsung с яркостью до 600 нит и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3.

Дисплей компьютера характеризуется частотой отклика сенсорного слоя на уровне 360 Гц и поддержкой технологий улучшения изображения Dolby Vision, HDR10 и HDR10+. Компьютер в связке со стилусом можно использовать в качестве большого графического планшета при подключении к компьютеру или ноутбуку.

Компьютер можно использовать как планшет для рисования

Общую высокую производительность новому Xiaoxin Pad Pro 12.6 обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 870, премьера которого состоялась в середине января 2021 г. CPU имеет при себе восемь ядер в трех кластерах: одно ядро Kryo 585 Prime (Cortex-A77) на 3,2 ГГц, три Kryo 585 Gold (Cortex-A77) на 2,42 ГГц и четыре Kryo 585 Silver (Cortex-A55) на 1,8 ГГц.

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Процессор производится по 7-нанометровым нормам. В бенчмарке AnTuTu 9 он выдает почти 682 тыс. баллов, в GeekBench 5 – 1019 и 3422 балла в одноядерном и многоядерном режимах соответственно.

К мощному процессору в своем новом планшете Lenovo добавила и 8 ГБ оперативной памяти новейшего стандарта LPDDR5. Встроенная память базируется на скоростном модуле UFS 3.1 емкостью 256 ГБ. Другие комплектации планшета пока не заявлены.

Звук, безопасность и автономность

Компьютер Xiaoxin Pad Pro 12.6 снаряжен четырьмя динамиками с поддержкой технологии улучшения звука Dolby Atmos. Производитель акустики – компания JBL, дочерний бренд Harman Kardon, с 2016 г. принадлежащей Samsung.

Все динамики размещены на боковых торцах, по два на каждом

За безопасность в планшете отвечает сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения на верхнем торце корпуса. Дополнительно есть возможность включить идентификацию пользователя по лицу.

Новинка Lenovo работает от аккумулятора емкостью 10,2 тыс. мАч. Производитель не регламентирует время автономной работы Xiaoxin Pad Pro 12.6, но сообщает, что он поддерживает быструю зарядку 45 Вт по USB-C 3.1 Gen 2. В комплект поставки входит 30-ваттный зарядник.

Прочие спецификации

Новый Xiaoxin Pad Pro 12.6 поставляется с тремя фотокамерами – фронтальной 8 Мп и основной 13,5 Мп. Передний датчик дополнен сенсором глубины (ToF) для улучшения работы системы распознавания лиц.

Стилус способен заряжаться от планшета

Планшет укомплектован двухдиапазонным модулем Wi-Fi 6 вместе с Bluetooth 5.2. Есть слот microSD, и магнитное крепление для стилуса на задней панели корпуса (между камерой и логотипом Lenovo). На боковом торце есть магнитный коннектор для подключения фирменной клавиатуры, которая также может работать и по Bluetooth.

Xiaoxin Pad Pro 12.6 работает на базе Android 11 с фирменной прошивкой ZUI 13. С учетом размеров 286х185х5,63 мм, металлического корпуса и большого аккумулятора он весит 565 граммов.