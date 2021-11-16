Японский производитель тостеров выпустил неожиданно технологичный Android-смартфон по цене iPhone

Японская Balmuda, известная своими тостерами и другой домашней техникой, выпустила уникальный по своим габаритам смартфон Balmuda Phone с экраном на 4,9 дюйма. Он оказался меньше, чем даже iPhone 13 mini, а внутри него установлен современный процессор Qualcomm наряду с актуальными объемами оперативной памяти и штатного накопителя.

Японский мини-смартфон по цене iPhone

Компания Balmuda, японский производитель бытовой техники, анонсировала смартфон Balmuda Phone, пишет 9to5Google. Мобильник оказался компактнее крошечного Apple iPhone 13 mini и получил дизайн в стиле ранних флагманских смартфонов компании Samsung.

Своим миниатюрным габаритам японский Balmuda Phone обязан в первую очередь экрану с диагональю 4,9 дюйма и непривычным, хотя и некогда единственным доступным соотношением сторон 16:9. В настоящее время в мире нет другого такого смартфона, выпускающегося серийно, так как производители взяли курс на крупногабаритные гаджеты с большими дисплеями.

Balmuda Phone очень напоминает смартфоны из прошлого

Стоимость Balmuda Phone прямо противоположна его габаритам. Уникальность смартфона позволяет разработчикам просить за него примерно столько же, сколько в России стоит iPhone 13 mini. В Японии аппарат стоит около $918 (66,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 ноября 2021 г.), и это еще с контрактом на услуги оператора SoftBank.

Цену разблокированной модификации разработчики не раскрывают. Тем временем в России iPhone 13 mini стоит от 70 тыс. руб., а прошлогодний iPhone 12 mini – от 55 тыс. руб.

Японская новинка рядом с iPhone 13 mini

Balmuda Phone выделяется своим необычным внешним видом, напоминающим смартфоны 10-летней давности. По словам разработчиков, в его конструкции нет ни одной прямой линии.

Выдающиеся характеристики

Цену Balmuda Phone действительно определяют именно его физические размеры, поскольку внутри него установлено хотя и современное, но все же не флагманское «железо». За основу смартфона взят анонсированный еще в декабре 2019 г. процессор Snapdragon 765. Это восьмиядерное решение компании Qualcomm с тремя кластерами внутри. В первых двух находятся по одному ядру Kryo 475 Prime (ARM Cortex-A76, 2,3 ГГц) и Kryo 475 Gold (Cortex-A76, 2,2 ГГц), а в третьем расположились оставшиеся шесть ядер Kryo 475 Silver (Cortex-A55, 1,8 ГГц). CPU выпускается по семинанометровой топологии и выдает почти 350 тыс. баллов в бенчмарке AnTuTu 9.

Габариты смартфона на фоне современных гигантов впечатляют

Смартфон поставляется с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 ГБ, и другие комплектации для него не предусмотрены. С учетом компактного корпуса разработчики уместили в нем батарею емкостью всего 2500 мАч, научили ее заряжаться по USB-C или от беспроводной станции зарядки.

Возможности экрана и камер

Дисплей Balmuda Phone – это обычная IPS-панель с диагональю 4,9 дюйма и высоким для таких размеров разрешением Full HD (1920х1080 пикселей). Пропорции экрана и дизайн смартфона заранее гарантируют наличие широчайших по меркам 2021 г. рамок по всему периметру.

Пока для Balmuda Phone доступно только два цвета корпуса

В правом верхнем углу экрана расположено круглое отверстие под селфи-камеру. В него вписан восьмимегапиксельный модуль. Основная камера здесь одна, и она снимает в разрешении 48 Мп. Второй вырез в задней панели предназначен для сканера отпечатков пальцев.

Производителем заявлены модуль NFC для бесконтактной оплаты и базовая защита от влаги и пыли IP44. Смарфон работает в сетях четвертого поколения, но количество поддерживаемых им SIM-карт не установлено.

Кастомизированный Android

На Balmuda Phone установлена прошлогодняя ОС Android 11 с сильно переработанным интерфейсом. Прошивка смартфона отличается от оболочек других вендоров как по своему дизайну, так и по принципу взаимодействия с ней.

Balmuda Phone отдаленно напоминает Samsung Galaxy S3

В оболочке Balmuda Phone очень многое завязано на жесты. Они здесь используются почти для всего – с их помощью можно запускать навигатор, календарь с напоминаниями, заметки, часы и многое другое.

Фирменная оболочка Balmuda Phone

При всем этом Balmuda Phone поставляется с предустановленными сервисами Google. Это означает, что, в отличие от смартфонов Huawei, здесь будут и YouTube, и Gmail, и Drive, и другие привычные многим приложения.

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