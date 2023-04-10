Tecno запускает программу Tecno Upgrade

Бренд мобильной электроники Tecno в партнерстве с компанией Forward Leasing запускает программу апгрейда смартфонов и умных устройств Tecno Upgrade. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Tecno Upgrade делает новинки бренда еще доступнее. Подписка на устройство помогает пользоваться техникой без необходимости покупать ее за полную стоимость. Ежемесячная подписка в сумме составит 50% стоимости устройства с добавлением программы защиты экрана. По окончании срока подписки пользователь может решить - обновить свое устройство на новое от Tecno, либо оставить его себе, выплатив остаточную стоимость. Программа распространяется на флагманские модели смартфонов Tecno: Phantom X2 Pro, Phantom X2, Pova 4 Pro и Camon 19 Pro, а также ноутбуки Megabook T1.

Руководитель российского офиса Tecno Виктор Колесниченко: «Мы всегда стремимся оказывать поддержку своим российским пользователям. Программа Tecno Upgrade создает пространство для выбора — поклонники бренда смогут решить, какие условия покупки наиболее удобные и выгодные именно для них. Таким образом мы реализуем миссию Tecno — создать условия, в которых последние технологические решения будут доступны каждому».

Tecno

Чтобы начать пользоваться программой Tecno Upgrade достаточно зайти в одноименный раздел на официальном сайте Tecno и заполнить анкету онлайн. Процесс интуитивно понятен и удобен. Сначала пользователь должен выбрать устройство и способ доставки — самовывоз или курьерская доставка. Затем внести паспортные и другие персональные данные, загрузить селфи и фото паспорта, отправить анкету - это все занимает не более двух минут. Сервис автоматически рассчитает сумму ежемесячного платежа, остаточную стоимость и сумму платежей за 12 месяцев. Решение и одобрение происходит онлайн. Договор также можно подписать онлайн в пару кликов.

Генеральный директор и основатель Forward Leasing Алексей Гуров: «Создавая сервис, мы увидели, что клиентам важно пользоваться смартфонами и техникой за комфортный платеж. Новые реалии потребления показывают, что потратить сразу большую сумму, даже если она есть в наличии, - не самый выгодный вариант. Важно, что клиенту не нужно думать о дальнейшей продаже телефона на сервисах объявлений. Если захочется обменять его на новую модель, старый можно будет просто сдать, не выплачивая за него остаток».

Программа Tecno Upgrade дает возможность полноценно пользоваться смартфоном или другим устройством Tecno и стоит меньше ежемесячного взноса по кредиту. В любой момент пользователь может внести полную сумму и выкупить устройство.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет-устройства), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.