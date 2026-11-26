Сбербанк показал свою новую разработку – домашний кинотеатр «Сбер» серии 9000. При ближайшем рассмотрении это оказался продвинутый смарт-ТВ с проработанной акустикой, фоновой подсветкой и встроенным голосовым ассистентом. На выбор даются четыре модели, различающиеся мощностью звука и размерами экрана. ТВ получили экран RGB Mini LED, которого, по заверениям разработчиков, нет ни у одного российского производителя телевизоров.

Кинотеатр в корпусе телевизора

Сбербанк начал продажи своего нового устройства – интеллектуального домашнего кинотеатра «Сбер» серии 9000, сообщили CNews представители компании SberDevices. Она является его разработчиком, а также это бывшая «дочка» Сбербанка, которая создает для него все его гаджеты, включая технику умного дома, смарт-ТВ и умные колонки.

По словам разработчиков, новый домашний кинотеатр получил экран с подсветкой RGB Mini LED, «которую ранее не использовал ни один российский производитель». От обычной Mini LED она отличается тем, что может менять по зонам не только яркость подсветки, но еще и ее цвет. Создатели устройства уверяют, что за счет этого можно увидеть «больше оттенков и деталей изображения».

Пресс-служба SberDevices Разработчики обещают улучшенные звук и изображение

Линейка домашних кинотеатров «Сбер» серии 9000 уже поступила в продажу. Устройства доступны для приобретения на официальном сайте SberDevices, а также на маркетплейсах и офлайновых розничных сетях. В серию входят ТВ с экраном на 55, 65, 75 и 85 дюймов, самая компактная модель стоит 85 тыс. руб. на старте продаж. Остальные оцениваются в 110, 150 и 200 тыс. руб. соответственно.

Возможности экрана и звука

По основным характеристикам экраны в новой серии домашних кинотеатров «Сбер» не отличаются ничем, кроме диагонали. Как указано на сайте SberDevices, каждый представитель квартета получил матрицу VA, представляющую собой одну из модификаций классической IPS.

Соотношение сторон у всех стандартное, 16:9, разрешение – 4К или 3840x2160 пикселей, углы обзора – 178 градусов по вертикали и горизонтали, время отклика – 6,5 мс, яркость – 450 нит, пиковая яркость – 2000 нит, контрастность – 6000:1, частота обновления – 144 Гц. Последнее делает их пригодными для большинства современных видеоигр, а для игр, в которых особенно важна скорость реакции, предусмотрен режим DLG с частотой обновления до 288 Гц.

В 55-дюймовом ТВ используется звуковая система их четырех динамиков – двух на 8 Вт и двух на 12 Вт, что в сумме дает 40 Вт. Три другие модели, согласно сайту SberDevices, к этому квартету получили сабвуфер на 20 Вт – в сумме это 60 Вт.

Так сколько же ватт в акустике новых ТВ?

Что примечательно, на том же сайте, только чуть выше, говорится, что основные динамики имеют мощность 10 и 15 Вт.

Смарт-функции

Каждый телевизор новой серии получил 4 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 64 ГБ и прошивку «Салют ОС». В ее составе есть ИИ-ассистент «ГигаЧат», который работает в паре с новым режимом непрерывного диалога. При его активации можно вести с ассистентом естественный диалог, как с обычным собеседником. «ГигаЧат» можно перебивать, можно «на лету» менять тему разговора и пр. К моменту выпуска материала режим непрерывного диалога находился на стадии бета-тестирования.

В каждом из четырех телевизоров есть Wi-Fi с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц, а также модуль Bluetooth 5.2. Набор проводных интерфейсов тоже одинаковый: AV, миниджек 3,5 мм, четыре HDMI 2.0, а также по одному USB 2.0, USB 3.0 и Ethernet. Имеется и оптический выход для акустики.

За управление ТВ отвечает комплектный пульт со встроенным тачпадом для быстрого перелистывания, но также контролировать процесс потребления контента можно и при помощи «ГигаЧата». Для общения с ним в телевизорах предусмотрены микрофоны с технологией FarField, которые, по заверениям разработчиков, «слышат речь из любой части комнаты»

В дополнение к перечисленному домашние кинотеатры «Сбер» серии 9000 могут выступать хабом умного дома за счет интегрированного модуля Zigbee. Это означает, что с его помощью можно управлять любой умной техникой в доме.

Также в телевизоре предусмотрена встроенная фоновая подсветка на базе светодиодов. Она подстраивает оттенки своего свечения под то, что в данный момент изображено на экране.