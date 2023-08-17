Megabook S1 — новая флагманская линейка ноутбуков Tecno

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал старт продаж новой премиальной серии ноутбуков Megabook S1, а также сразу нескольких новых версий Megabook T1.

Tecno Megabook S1 — один из самых легких ноутбуков на рынке. Его вес составляет 1,35 кг, а толщина — 13,5 мм.

Цельнометаллический корпус изготовлен из магниевого сплава с пятислойным напылением наноматериалов по специальной технологии Iceless Craft. Каждый ноутбук прошел 30 этапов обработки, благодаря чему поверхность устойчива к отпечаткам и приятна на ощупь.

Tecno Megabook S1 оснащен большим экраном с диагональю 15,6 дюйма и с соотношением сторон 16:10, который занимает 90% площади по отношению к корпусу.

Megabook S1

Экран выделяется разрешением 3,2К (3200x2000 пикселей) и частотой обновления 120 Гц.

Благодаря яркости 450 нит с умной регулировкой DC Dimming пользоваться ноутбуком комфортно и днем, и ночью. Поддержка 100% цветовой гаммы sRGB обеспечивает высокую точность отображения цветов, а сертификация TÜV Eye Comfort гарантирует отсутствие вреда для глаз.

Производительность в Megabook S1 обеспечивает процессор 12 поколения Intel Core i7-1260P с двухканальной оперативной памятью 16 ГБ и SSD-накопителем 1 ТБ. Процессор также оснащен технологией Turbo Boost с разгоном до 4,7 ГГц. Пользователям также будет доступна младшая версия Megabook S1 с процессором Intel Core i5-1240P, внутренней памятью 512 ГБ SSD и оперативной 8 ГБ.

Благодаря системе охлаждения Ice Storm Megabook S1 не перегревается даже при использовании требовательных программ. Система представляет собой два кулера и большую испарительную камеру. При этом модуль охлаждения не прибавляет толщины устройству. Мощность системы может увеличиваться до 35 Вт при полной нагрузке компьютера, эффективность циркуляции воздуха составила 160%, а общая оценка эффективности охлаждения — более 126% по сравнению с предыдущими моделями ноутбуков.

Благодаря емкому аккумулятору 70 Втч, по данным лаборатории Tecno, Megabook S1 может работать около 13 часов от одного заряда. В комплекте с ноутбуком идет зарядное устройство типа GaN мощностью 65 Вт, которое позволяет зарядить ноутбук на 40% быстрее по сравнению с предыдущими моделями. Зарядка стала на 50% компактнее предыдущих.

Megabook S1 оснащен аудиосистемой Tecno VOC Plus с шестью динамиками и двумя микрофонами. Четыре низкочастотных и два высокочастотных встроенных динамика с поддержкой объемного звука DTS:X создают полноценную звуковую картину. Два направленных микрофона с умным шумоподавлением точно ловят человеческий голос в радиусе шести метров и отсекают фоновые шумы.

Кнопка включения ноутбука одновременно выполняет функцию безопасности, поскольку в нее встроен сканер отпечатка пальца. Широкая сенсорная панель позволяет управлять ноутбуком без использования мыши. Клавиатура с мягкой подсветкой поможет комфортно использовать устройство в темноте.

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Базовая линейка ноутбуков Tecno Megabook T1 получила сразу несколько обновлений.

Модель T1 2023 г. с диагональю экрана 15,6 дюйма имеет три варианта чипсетов на выбор: процессор 11 поколения Intel Core i5-1155G7, а также две версии процессоров AMD Ryzen 7 5800U и Ryzen 5 5560U.

Независимо от процессора, новая модель Megabook T1 15.6” оснащена SSD-накопителем на 512 ГБ, оперативной памятью 16 ГБ и аккумулятором 70 Втч.

Также представлена новая модель Megabook T1 с более компактной диагональю экрана 14 дюймов. Ноутбук также оснащен процессором 11 поколения Intel Core i5-1155G7, накопителем SSD объемом 512 ГБ, оперативной памятью 16 ГБ и еще более энергоемким аккумулятором 75 Втч.

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Все версии ноутбуков Megabook T1 2023 года имеют в комплекте компактное зарядное устройство типа GaN мощностью 65 Вт.

Новинки доступны российским пользователям в магазинах DNS, а в ближайшее время новые модели можно будет приобрести в «М.Видео», «Ситилинк» и официальном магазине Tecno на Ozon.

Megabook S1 i5 16 ГБ + 512 ГБ доступен по рекомендованной розничной цене 99 990 руб., Megabook S1 i7 16 ГБ + 1TБ — за 119 000 руб. Стоимость Megabook T1 14” — от 54 990 руб., Megabook T1 15.6” с процессором Intel Core i5-1155G7 — от 57 990 руб., с процессором AMD Ryzen от 53 990 руб.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет-устройства), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.