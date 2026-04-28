«М.видео» назвала самые популярные бренды ноутбуков в I квартале 2026 года

«М.видео» проанализировала рынок ноутбуков в России по итогам I квартала 2026 г. и назвала самые популярные бренды, модели и ключевые потребительские тренды. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель категории «Ноутбуки» компании «М.видео» Кирилл Исаев: «По итогам первого квартала мы видим структурное перераспределение спроса внутри категории ноутбуков. Основной объем формируют универсальные модели среднего ценового сегмента — пользователи выбирают устройства, которые закрывают сразу несколько сценариев использования и обеспечивают оптимальный баланс цены и характеристик. Одновременно сохраняется выраженный вклад премиальных и игровых решений в денежную структуру рынка за счет более высокого среднего чека. Дополнительно усиливается тренд на увеличение диагонали: 16-дюймовые устройства становятся новым стандартом в массовом сегменте, постепенно замещая традиционные 15,6-дюймовые модели».

По итогам I квартала 2026 г. в России было продано порядка 626 тыс. ноутбуков на общую сумму около 39,3 млрд руб. Рынок формируется за счет сочетания массового сегмента универсальных устройств и более дорогих решений с повышенной производительностью.

По итогам периода лидером рынка ноутбуков в количественном выражении остается Asus. В число наиболее востребованных брендов также входят Huawei и Honor, формирующие устойчивый спрос в сегменте универсальных устройств для работы, учебы и повседневных задач.

В денежном выражении значимую долю рынка, помимо Asus, занимают Apple и MSI, что отражает высокий интерес покупателей к премиальным и производительным решениям, включая игровые ноутбуки.

В число самых популярных моделей ноутбуков по итогам квартала в количественном выражении вошли преимущественно универсальные устройства среднего ценового сегмента. Среди них: Huawei MateBook D 16, Huawei MateBook D 16 (обновленная конфигурация), Huawei MateBook D 14, Honor MagicBook X16 (2025), Honor MagicBook X16 (версия на AMD), Tecno Megabook K16.

Большинство востребованных моделей относятся к сегменту универсальных решений и ориентированы на повседневные сценарии использования — работу с документами, обучение, онлайн-коммуникации и мультимедиа.

Структура спроса в категории ноутбуков продолжает смещаться в сторону универсальных моделей: по итогам квартала около 90% продаж в количественном выражении приходится на устройства без выраженной игровой специализации.

Дополнительным трендом стало изменение предпочтений по диагоналям экрана. Покупатели все чаще выбирают ноутбуки с диагональю 16 дюймов — их доля превысила 30%, в то время как традиционный сегмент 15,6 дюйма сокращается. Это связано с ростом популярности более универсальных устройств с увеличенной рабочей областью экрана при сохранении мобильности.