Tecno Megabook T16 2024: идеальный партнер для работы и развлечений

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсирует старт продаж новой модели ноутбуков Tecno Megabook T16 2024. Tecno Megabook T16 это производительный ноутбук с мощным процессором Intel® Core™ 13-го поколения, большим объемом оперативной и внутренней памяти, эргономичным дизайном и энергоемким аккумулятором. Новинка отвечает высоким требованиям современных пользователей и обеспечивает отличный опыт взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Ноутбук оснащен производительным процессором Intel® Core™ 13-го поколения i5-13420H. Процессор обладает восьмью ядрами с поддержкой 12 потоков, а технология Turbo Boost увеличивает тактовую частоту до 4.6 ГГц, что делает Megabook T16 мощным инструментом для продуктивной работы, творческих задач и развлечений. Благодаря оперативной памяти 16 Гб LPDDR4 и 512 Гб SSD-накопителю PCIe 3.0 пользователи могут наслаждаться плавной и бесперебойной работой с высокой скоростью чтения данных. Система охлаждения с двумя кулерами и мощностью до 45 Вт обеспечивает эффективный отвод тепла.

Энергоемкий аккумулятор 75 Вт⋅ч обеспечивает до 17,5 часов работы, что позволяет оставаться продуктивным в любое время и в любом месте. В комплект устройства также входит портативная быстрая зарядка на 65 Вт, благодаря которой вы сможете безопасно зарядить как свой ноутбук, так и смартфон Tecno. Зарядка имеет съемный кабель формата Type-C и создана на основе современного полупроводника нитрида галлия GaN, что позволило сделать ее не только мощной, но и компактной: длина адаптера питания составляет всего 9 см.

Tecno Megabook T16 2024

Ноутбук выделяется надежной конструкцией шарниров, поэтому его крышка легко открывается на 180° даже одной рукой. В корпусе ноутбука предусмотрены 9 портов для подключения различных устройств и сетевого кабеля. В кнопку включения ноутбука встроен сканер отпечатка пальца, а широкий тачпад упрощает работу над любыми проектами. Ноутбук оснащен обновленной клавиатурой с цифровым блоком и четырьмя уровнями подсветки. Клавиши имеют низкий ход 1,5 мм, что обеспечивает легкость нажатий и уменьшает нагрузку на руки при печати.

Megabook T16 выделяется 16-дюймовым экраном с тонкими рамками и соотношением экрана к корпусу 90%, что дарит безграничное пространство для воплощения творческих идей. Соотношение сторон 16:10 позволяет отображать больше контента, а 350 нит яркости и интеллектуальный датчик освещения позволяют с комфортом использовать ноутбук в любое время суток. Цветовая гамма 100% sRGB и сертификация TÜV по низкому уровню синего света обеспечивают удобство работы в течение всего дня.

Динамики с поддержкой аудио-эффектов DTS:X Ultra в новом Megabook T16 открывают пользователю захватывающее и впечатляющее звучание независимо от воспроизводимого контента. Веб-камера 2 Мп оснащена физической шторкой приватности, а AI микрофоны с интеллектуальным шумоподавлением делают голос чистым и четким, что обеспечивает высокое качество изображения и звука во время видеозвонков.

Специальное программное обеспечение Tecno PC Manager, предоставляет еще больше возможностей для пользователей, например, доступ к быстрым настройкам, оптимизация и перенос данных с предыдущего ноутбука. А технология OneLeap позволяет эффективно работать в кроссплатформенном режиме, переносить данные со смартфона на ноутбук и обратно, использовать общий буфер обмена для двух устройств и дублировать экран смартфона на дисплее ноутбука.

Ноутбук Megabook T16 — это мощное устройство для продуктивной работы, творчества и развлечений. Новинка доступна по рекомендованной розничной цене 65,9 тыс. руб. эксклюзивно в ДНС, а в ближайшее время появится у других официальных партнеров бренда.