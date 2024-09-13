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Компания Merlion стала дистрибьютором Zorgtech

Компания Merlion и Zorgtech, российский производитель интерактивного оборудования и ПО для него, подписали дистрибьюторское соглашение. Соглашение уже вступило в силу, действует бессрочно и распространяется на всю продукцию Zorgtech. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В рамках данного контракта компании нацелены на реализацию совместных маркетинговых и технологических программ.

Сотрудничество с Merlion открывает для Zorgtech доступ к сети партнеров и многолетнему опыту дистрибуции на российском рынке. Это позволит вендору повысить узнаваемость своей продукции, привлечь внимание новых потребителей к ней.

Первые партии продукции Zorgtech – сенсорные терминалы, киоски и интерактивные столы – поступят на склад Merlion в самое ближайшее время.

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«Zortech – это динамично развивающаяся компания с инновационным подходом к созданию своей продукции. Качественные российские решения сегодня как никогда актуальны. Благодаря нашему сотрудничеству мы сможем предложить своим партнерам и клиентам конкурентоспособные сенсорные решения, отвечающие самым современным требованиям рынка», – сказал Николай Пулич, директор департамента закупок широкопрофильной дистрибуции компании Merlion и «Ситилинк».

«Мы безмерно рады продуктивному сотрудничеству с дистрибьютором Merlion. Это партнёрство поможет нам достичь поставленных целей – привлечь новых клиентов и выйти на новые рынки. Важным элементом нашего сотрудничества является определение совместных стратегий маркетинга и продвижения интерактивного оборудования на современном рынке», – отметил Максим Пулов, генеральный директор компании Zorgtech.

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