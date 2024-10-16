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Merlion – эксклюзивный дистрибьютор смартфонов Meizu в России

Merlion подписал дистрибьюторское соглашение с российским подразделением компании DreamSmart Group — крупным китайским разработчиком передовых технологий в таких областях, как умные электромобили, смартфоны, XR, операционные системы и умные носимые устройства. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

DreamSmart Group возвращает смартфоны бренда Meizu на российский рынок после ухода в 2019 г., и для этого эксклюзивным дистрибьютором в России выбрал компанию Merlion. На склад уже поступили первые партии двух моделей — Note 21 и Note 21 Pro. Эти бюджетные семидюймовые новинки наделены искусственным интеллектом, имеют 4 Гб и 8 Гб оперативной памяти, накопитель объёмом 256 Гб и батарею ёмкостью 6000 мАч и 4950 мАч.

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«Компания Meizu высоко оценивает лояльность своих пользователей в России и поэтому включила наш регион в одну из первых стран, где перезапускает свой бренд, - комментирует Николай Пулич, директор департамента закупок широкопрофильной дистрибуции компании Merlion и «Ситилинк». – Поскольку смартфоны Meizu, зарекомендовавшие себя как доступные надежные устройства с достойной «начинкой», хорошо знакомы российским пользователям — я уверен, они будут встречены тепло».

«Успех бренда во многом зависит от выбора дистрибьюторского партнера. Meizu высоко ценит опыт Merlion в работе с этой продуктовой категорией, профессионализм и компетентность команды. Мы ожидаем, что дистрибьютор сможет не только достигнуть поставленных показателей, но и внесет свой вклад в позиции бренда на российском рынке», — сказал Бинбин Гу, исполнительный директор DreamSmart Group.

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