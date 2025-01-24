Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с производителем компьютерного оборудования под брендом PCCooler

В рамках развития товарного портфеля в категории «Компьютерные комплектующие» компания Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с производителем компьютерного оборудования под брендом PCCooler – компанией Shenzhen Fluence Technology PLC, основанной в Китае в 2005 г. занимающейся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР) в сфере ИТ.

Merlion в качестве официального дистрибьютора PCCooler в январе 2025 г. начал осуществлять прямые поставки на российский рынок всего спектра продукции вендора, а именно: процессорных кулеров, ARGB-вентиляторов для корпусов, компьютерных корпусов и блоков питания для ПК.

Философия бренда PCCooler гласит: «Красота в простоте, а простота – набор технологий, позволяющий с легкостью использовать любой девайс, не задумываясь о его сложности. Внедряя технологии в повседневную жизнь с PCCooler, мы не замечаем того, как сложнейшие технологии облегчают нам быт». В компании отмечают: «Merlion – одна из дистрибьюторских компаний, способная внести весомый вклад в развитие нашего бренда на российском рынке. Вместе мы сможем повлиять на будущее индустрии ПК, делая акцент на простоте, красоте и при этом – на инновациях и новизне».

«Shenzhen Fluence Technology PLC выпускает качественные и интересные ИТ-продукты, которые уже знакомы «продвинутым» российским пользователям. С учетом того, что все комплектующие PCCooler подходят как для офисных, так и для игровых компьютеров, и позиционируются они в нижнем и среднем ценовых сегментах, – спрос со стороны наших партнеров (ритейлеров, реселлеров, федеральных сетей) точно будет высоким», – сказал Николай Пулич, директор департамента закупок широкопрофильной дистрибуции компаний Merlion и «Ситилинк».