Hisense и Merlion объявили о доступности новых моделей коммерческих дисплеев в России

Компания Hisense, производитель бытовой техники и электроники, и компания Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, укрепляют партнерские отношения и представляют новые модели коммерческих дисплеев в России. Расширение сотрудничества открывает дополнительные возможности для бизнеса и доступ к передовым технологиям для потребителей.

Новые коммерческие дисплеи Hisense 24/7 DM Series разработаны специально для тех сфер деятельности, где визуальный контент играет важную роль для привлечения внимания аудитории. Благодаря качеству изображения 4K, надежности и новейшим операционным системам Android коммерческие дисплеи Hisense отвечают актуальным тенденциям развития бизнеса.

Дисплеи Hisense 100BM66D обеспечивают круглосуточную работу со стабильно высоким качеством, что оптимально соответствует специфике критически важных сред, где простои недопустимы. 100-дюймовый экран с ультравысоким разрешением 4K и поддержкой HDR подходит и для крупномасштабной розничной торговли, и для корпоративной установки, где требуется максимально реалистичное изображение. За счет бесшовного дизайна и яркости в 500 нит цифровой контент на этих дисплеях выглядит особенно выразительно.

Интерактивные панели Hisense MR6DE сочетают возможности цифрового дисплея, планшета, электронной доски и устройства для видеоконференций и являются идеальным решением «все в одном». Поддерживая функцию сенсорного управления экраном GoBoard, они выступают эффективным инструментом для презентаций и демонстрации рекламы в торговых центрах и выставочных залах. Серия включает в себя модели с диагоналями 65, 75 и 86 дюймов и с разрешением 4K Ultra HD, которое отвечает за четкую картинку и естественную цветопередачу.

Кроме того, в Merlion доступны ЖК-видеостены Hisense серии L35B5U, способные создавать масштабируемые системы отображения с высоким разрешением. Благодаря тонкой рамке между изображениями видеостены Hisense воспроизводят необходимый контент практически в любой конфигурации. Дисплеи на базе двухъядерной технологии система на кристалле (SoC) могут использоваться в качестве надежных цифровых табло как в автономном, так и в облачном режиме, причем круглосуточно и без выходных. Сверхширокий угол обзора 178° гарантирует, что изображение будет отлично видно с разных ракурсов, а значит, привлечет внимание большего числа людей.

«Мы знаем компанию Merlion как надежного, ответственного и опытного партнера, всегда выполняющего свои обязательства, поэтому рады старту нового направления сотрудничества и взаимному усилению позиций путем запуска продаж коммерческих дисплеев», – сказал Ван Хунвэй, генеральный директор компании «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense.

«Коммерческие дисплеи Hisense соответствуют высоким стандартам AV-индустрии, они обеспечивают высококачественное 4K-изображение, отличаются превосходной производительностью и износостойкостью. Многофункциональность и разнообразие конфигураций делают их подходящими для различных отраслей бизнеса: ритейла и образовательных организаций, общественного транспорта и так далее. Все эти решения уже доступны нашим партнерам», – отметил Николай Пулич, директор департамента закупок ШПД группы компаний Merlion.