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«Ситилинк» в один день сменил гендиректора и стратегию

Крупнейшая сеть магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» сменила гендиректора и приоритетные направления развития компании. Представители сети отметили что будут работать над собственными торговыми марками и онлайн-продажами.

Новая эпоха «Ситилинка»

Сеть «Ситилинк» решила перейти от географической экспансии к развитию онлайн-продаж. Как заявили представители компании корреспонденту CNews, это исторически наиболее сильное направление сети. Есть цели у компании и развивать собственные торговые марки и цифровые решения.

«Также мы планируем совершенствовать цифровые платформы взаимодействия с пользователями и усилить продвижение собственных торговых марок и дополнительных сервисов для клиентов», — отмечают в «Ситилинк».

«Ситилинк» — одна из крупнейших российских розничных сетей, ориентированных на продажу ИТ-оборудования и бытовой электроники. В 2021 г. оборот компании составил 175 млрд руб. В 400 городах России у компании насчитывается около 900 магазинов и пунктов выдачи товаров.

Рокировка в управлении

Новый этап ознаменовался сменой главы сети. Гендиректором «Ситилинка» станет Александр Лозовский, он ранее занимал кресло заместителя генерального менеджера по управлению закупками.

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Новый гендиректор «Ситилинка» Александр Лозовский

Предыдущий гендиректор Михаил Славинский, занимал эту должность с 2014 года. Сейчас он решил покинуть компанию.

Как рассказали в «Ситилинке» корреспонденту CNews, за годы работы на своем посту Славинскому удалось добиться увеличения оборота компании в четыре раза. Сеть благодаря этому стала одним из лидеров рынка электронной коммерции.

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Поддержка ИТ-отрасли

«Мы благодарны Михаилу за 20 лет, которые он работал в структурах компании Merlion («Ситилинк» входит в группу «Мерлион» — ред.). — отметил президент группы компаний «Мерлион» Дмитрий Виноградов. — Я хочу пожелать успехов в новой роли Александру Лозовскому. Перед “Ситилинком” стоят большие задачи и уверен, что глубокое понимание потребностей клиентов и отличное знание рынка позволят Александру реализовать новую стратегию компании».

Александр Лозовский пришел в «Ситилинк» в 2011 г. на должность директора дивизиона «Москва».

Что произошло до смены гендиректора

Напомним, в июле 2022 г. ГК «Мерлион» и входящая в группу сеть магазинов компьютерной и бытовой техники «Ситилинк» стали полностью российскими компаниями. До этого, по данным базы «Контур.фокус», они были зарегистрированы на Кипре.

«Мерлион» является одним из крупнейших дистрибьюторов компьютерной и бытовой техники, а также ПО в России. Если «Ситилинк» в 2021 г. заработал 175 млрд руб., то выручка всей ГК «Мерлион», по словам представителей компании, составила 420 млрд руб.

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