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Директором единого департамента закупок Merlion и «Ситилинк» назначен Олег Фоменко

Управление закупок сети магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» стало частью департамента закупок широкопрофильной дистрибуции Merlion. Возглавил департамент Олег Фоменко. Олег имеет богатый опыт как в дистрибьюторском, так и в розничном бизнесе. В Merlion он шесть лет возглавлял отдел закупок телекоммуникационной продукции, а до этого руководил подразделениями закупок в крупных федеральных b2c-компаниях.

Новое назначение и консолидация закупок направлены на повышение эффективности бизнес-процессов компаний холдинга за счет обмена опытом команд разного профиля – в работе будут применяться лучшие практики обоих направлений. Для поставщиков и вендоров контактные лица со стороны ритейлера и все формальные процессы остаются прежними. Подразделения закупок розничного и дистрибьюторского бизнесов будут совместно заниматься продвижением продуктов производителей, но в своих каналах продаж, как и ранее. Розничное продвижение брендов остается одной из ключевых задач «Ситилинка».

«Уверен, что Олег и команда закупок смогут повысить качество нашего взаимодействия с вендорами. Вся цепочка поставок будет управляться единым центром, что ускорит и упростит бизнес-процессы, но при этом приоритетность разных каналов продаж останется прежней», – отметил генеральный менеджер «Ситилинка» Александр Лозовский.

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