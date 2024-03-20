Директором дивизиона СТМ Группы компаний Merlion назначен Евгений Заходнов

19 марта 2024 г. на должность директора дивизиона СТM Merlion назначен Евгений Заходнов. В новой должности Евгений сосредоточится на формировании нового видения и дальнейшем развитии собственных торговых марок (СТМ) Группы компаний Merlion. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Евгений закончил Московский государственный инженерно-физический институт по специальности «Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника». После окончания вуза работал инженером в Институте теоретической и экспериментальной физики.

В начале 2000-х годов Евгений сменил сферу деятельности на коммерческую — присоединился к компании «Альвис+» в качестве менеджера по закупкам. Затем продолжил свое профессиональное развитие в закупках потребительской электроники и фототехники в компаниях «Техсоюз» и «Алион».

Директором дивизиона СТМ Группы компаний Merlion назначен Евгений Заходнов

В 2011 г. Евгений перешел в компанию «Бюрократ» на должность руководителя отдела закупок аксессуаров. В августе 2013 г. «Бюрократ» подписал с Merlion соглашение о стратегическом партнерстве и стал частью группы компаний. Евгений присоединился к команде Merlion в роли Product Team Lead отдела закупок «Аксессуары», а с июля 2020 г. он занимал должность Product Development Manager отдела закупок «Потребительская электроника». Евгений успешно развивал данное направление и эффективно руководил командой.

Генеральный директор Группы компаний Merlion Олег Фоменко: «За 10 лет работы в компании Евгений приобрел глубокую экспертизу и продемонстрировал сильные лидерские качества. Он хорошо знает актуальные тренды – как мировые, так и российские, отлично чувствует локальный рынок, его потребности, умеет смотреть вперед, прогнозировать спрос и наполнять наш портфель самым востребованными продуктами. Желаем Евгению успехов в новой должности!».

***

Группа компаний Merlion — это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает около 12 тысяч сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion – Олег Фоменко. Основной сферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3800 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает тысячи компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.