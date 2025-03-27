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Конарев Роман


27.03.2025 Российские ИТ-компании объединяют усилия в сфере виртуализации: ОТР 2000 и ИЦ «Баррикады» представили интегрированное решение 1
05.09.2024 «Ланит» и ОТР стали партнерами по продвижению платформы «СУПеР» 1
22.05.2024 Платформа управления гибридным облаком СУПеР теперь поддерживает систему виртуализации SpaceVM 1
16.08.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором платформы «Супер» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Конарев Роман и организации, системы, технологии, персоны:

ОТР ГК - ОТР 2000 217 4
Broadcom - VMware 2390 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2176 1
МСК Групп - Даком М 79 1
Merlion - Мерлион 823 1
Selectel - Селектел 396 1
Tencent 160 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6210 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2714 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2560 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5506 2
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 314 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2814 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 1
OpenStack 497 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 59 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 56 1
Broadcom - VMware vSphere 570 1
Red Hat oVirt 44 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 120 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 75 1
Мензовитый Алексей 17 1
Степанюк Михаил 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8878 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5865 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2405 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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