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Конарев Роман
Конарев Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|ОТР ГК - ОТР 2000 217 4
|Broadcom - VMware 2390 2
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2176 1
|МСК Групп - Даком М 79 1
|Merlion - Мерлион 823 1
|Selectel - Селектел 396 1
|Tencent 160 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 1
|Мензовитый Алексей 17 1
|Степанюк Михаил 68 1
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