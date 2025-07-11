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Ferrum IT Group и ОТР 2000 объявляют о партнерстве в сфере гибридных облаков

Системный интегратор Ferrum IT Group присоединился к экосистеме платформы управления гибридным облаком «СУПеР» от компании ОТР 2000. Решение о сотрудничестве направлено на продвижение продукта в корпоративной среде, включая банковский сектор и организации с распределенной ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители Ferrum IT Group.

Финансовый сектор рассматривается как приоритетное направление, поскольку решение закрывает острые бизнес-потребности заказчиков. Платформа позволяет сократить срок вывода новых сервисов до 80%, обеспечить контроль над потреблением ресурсов и упростить работу с мультиоблачными средами.

Команда интегратора прошла техническое обучение и подготовлена к внедрению платформы на стороне заказчиков — от настройки до миграции с зарубежных решений.

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«В лице интегратора Ferrum IT Group мы нашли партнера с сильными позициями в финансовом секторе, чьи компетенции помогут нам закрыть широкий пласт бизнес-потребностей корпоративных заказчиков. Например, для банков критичным является time-to-market, и развертывание платформы СУПеР поможет оптимизировать этот показатель благодаря инструментам автоматизации», – отметил Роман Конарев, руководитель платформы «СУПеР».

«Рынок ждет российских аналогов, которые не уступают в функциональности, но при этом удобнее в управлении и поддержке. И платформа «СУПеР» отвечает этому запросу – в том числе благодаря реализованному в ней инструменту автоматической выдачи виртуальных машин и учета ИТ-ресурсов. Это одна из самых востребованных функций поскольку ведет к прямой экономии для клиентов», – отметил Дмитрий Парипа, руководитель управления ИТ-инфраструктуры Ferrum IT Group.

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