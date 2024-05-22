Платформа управления гибридным облаком СУПеР теперь поддерживает систему виртуализации SpaceVM

Компании ООО «ДАКОМ М» и ООО «ОТР 2000» стали технологическими партнерами. В рамках данного партнерства реализована интеграция между продуктами компаний – системой виртуализации SpaceVM («ДАКОМ М») и платформой управления СУПеР («ОТР 2000»). Об этом CNews сообщили представители «ДАКОМ М».

На основании результатов совместных тестовых испытаний, получен сертификат совместимости «Облачной платформы SpaceVM» и «Платформы СУПеР».

Интеграция SpaceVM и платформы управления СУПеР, которая поддерживает различные российские и иностранные платформы виртуализации и облачные решения – это расширение возможностей для клиентов, которые ищут отечественные технологии для управления своими ИТ-ресурсами.

Заказчики могут использовать платформу СУПеР, чтобы структурировать и автоматизировать процессы запроса и выдачи виртуальных машин на SpaceVM. Появляется возможность настроить согласования на предоставление ИТ-ресурсов или ограничить доступ к ресурсам виртуализации согласно потребностям организации.

Если, например, в дополнение к SpaceVM заказчик планирует использовать публичное облако, СУПеР позволит управлять обоими «облаками» из единого окна.

Благодаря интеграции с платформой СУПеР, виртуальные машины SpaceVM теперь обогащаются дополнительными метаданными. Эти данные и аналитические инструменты позволяют администраторам и руководителям получать более полную картину использования ИТ-ресурсов, контролировать их потребление и оценивать стоимость.

SpaceVM и СУПеР являются полностью российскими решениями. Таким образом, руководители ИТ-департаментов могут решить свои задачи по импортозамещению и заменить западные решения и на уровне виртуализации, и на уровне облачного управления отечественными продуктами.

«Благодаря СУПеР к надежности и мощи виртуализации SpaceVM добавляется целый спектр полезных функций. Это существенно облегчает потребление и контроль ИТ-ресурсов для наших заказчиков», – сказал Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM компании «ДАКОМ М».

«Комбинация SpaceVM и СУПеР – это отличный способ для эффективного построения и управления ИТ-инфраструктурой для любого бизнеса. Пора перестать держаться за VMware и начать переходить на отечественные решения», – отметил Роман Конарев, руководитель продукта Платформа СУПеР компании «ОТР 2000».

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ООО «ДАКОМ М» - российский разработчик программного обеспечения и R&D центр, ведущий прикладные исследования и разработку инновационных решений на основе облачных технологий. Осуществляет разработку и производство программного обеспечения для построения облачной инфраструктуры коммерческих и корпоративных предприятий различных масштабов. Среди ведущих разработок компании облачная платформа SpaceVM, предназначенная для развертывания корпоративных облачных сред и оснащения центров обработки данных.

ООО «ОТР 2000» —российский ИТ-интегратор, разработчик заказного ПО. Реализовано более 3000 проектов. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи (2020 г., Минцифры России). Собственные программные решения включены в Единый реестр российского ПО. Среди продуктов выделяется решение «СУПеР» - платформа управления гибридным облаком.