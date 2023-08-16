Merlion стала официальным дистрибьютором платформы «Супер»

Merlion и «ОТР 2000» подписали дистрибьюторское соглашение. В качестве официального дистрибьютора Merlion начинает продвигать в своем партнерском канале решение разработчика – платформу управления гибридным облаком.

Платформа «Супер» представляет собой систему автоматизации инфраструктуры для обеспечения самообслуживания и управления мультиоблачными средами. Продукт помогает конечным пользователям заказчика запрашивать ИТ-ресурсы самостоятельно, а администраторам автоматизировать рутинные действия и управлять несколькими облаками или платформами виртуализации из единого окна. Платформа предоставляет инструменты для руководителей и менеджеров проектов для контроля, учета потребления и оценки стоимости ИТ-ресурсов.

Разнообразие функций и возможностей «Супер» позволяет использовать продукт широкому кругу заказчиков в различных отраслях. Эти отрасли могут включать финансовые услуги, здравоохранение, телекоммуникации, государство и многие другие.

Продукт входит в Единый реестр российского ПО и является решением по замещению оркестратора VMware – vRealize Automation. «Супер» поддерживает российские и иностранные платформы виртуализации и облачные решения: «Ред виртуализация», zVirt, VMware vSphere, oVirt, Selectel, OpenStack, Tencent. Линейка поддерживаемых систем постоянно расширяется.

Андрей Штонда, C3 Solutions: Построить полностью моновендорный ЦОД сегодня практически невозможно Техника

«У нас отличная команда, качественный продукт и теперь благодаря Merlion есть широкий канал сбыта, что несомненно принесет большую пользу нашим общим партнерам и заказчикам», – сказал Роман Конарев, руководитель продукта «Супер».

«Отечественные облачные платформы пользуются хорошим спросом со стороны наших партнеров-системных интеграторов. Они работают со всеми сегментами бизнеса, с компаниями любого масштаба, так что предложить им продукт от опытного разработчика с определенными VAD-сервисами с нашей стороны – шаг перспективный и с прицелом на долгосрочное сотрудничество», – отметил Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion.