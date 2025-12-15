Платформа «СУПеР» совместима с «Ред Виртуализацией»

Компании «ОТР 2000» и «Ред Софт» подтвердили техническую интеграцию платформы управления «СУПеР» с системой управления виртуализацией серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация». Совместимость решений позволяет заказчикам создавать гибкие, масштабируемые и полностью импортонезависимые ИТ-инфраструктуры без использования зарубежных гипервизоров и средств администрирования. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«Ред Виртуализация» — отечественная система управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на гипервизоре KVM и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой. Решение предлагает единую консоль для подключения хранилищ, управления серверами виртуализации, виртуальными машинами, кластерами и другими объектами среды виртуализации.

«СУПеР», в свою очередь, отвечает за централизованное управление, автоматизацию и контроль виртуальных сред, включая мультиоблачные сценарии. Интеграция с «Ред Виртуализацией» расширяет возможности по созданию единой экосистемы на базе российских технологий, включая операционные системы, СУБД и инструменты виртуализации.

«Интеграция с «Ред Виртуализацией» — это успешное продолжение исполнения нашей стратегии мультиоблачности и мультивендорности. Мы даем заказчикам возможность выбрать и выстроить инфраструктуру оптимальным для них способом», — отметил Роман Конарев, руководитель продукта «СУПеР».

Решение прошло полноценное тестирование на совместимость, по итогам которого подтверждена корректная работа функционала по миграции, управлению виртуальными машинами, автоматизации жизненного цикла и учету ресурсов.

«Партнерство наших компаний позволяет предложить рынку зрелые отечественные решения. Совместимость с платформой «СУПеР» расширяет возможности заказчиков для построения надежных импортонезависимых ИТ-инфраструктур», — отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

Интеграция «СУПеР» и «Ред Виртуализация» дает российским организациям возможность полностью перейти на отечественную ИТ-инфраструктуру с единым управлением и локальной технической поддержкой.