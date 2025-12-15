Разделы

ПО Софт
|

Платформа «СУПеР» совместима с «Ред Виртуализацией»

Компании «ОТР 2000» и «Ред Софт» подтвердили техническую интеграцию платформы управления «СУПеР» с системой управления виртуализацией серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация». Совместимость решений позволяет заказчикам создавать гибкие, масштабируемые и полностью импортонезависимые ИТ-инфраструктуры без использования зарубежных гипервизоров и средств администрирования. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«Ред Виртуализация» — отечественная система управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на гипервизоре KVM и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой. Решение предлагает единую консоль для подключения хранилищ, управления серверами виртуализации, виртуальными машинами, кластерами и другими объектами среды виртуализации.

«СУПеР», в свою очередь, отвечает за централизованное управление, автоматизацию и контроль виртуальных сред, включая мультиоблачные сценарии. Интеграция с «Ред Виртуализацией» расширяет возможности по созданию единой экосистемы на базе российских технологий, включая операционные системы, СУБД и инструменты виртуализации.

«Интеграция с «Ред Виртуализацией» — это успешное продолжение исполнения нашей стратегии мультиоблачности и мультивендорности. Мы даем заказчикам возможность выбрать и выстроить инфраструктуру оптимальным для них способом», — отметил Роман Конарев, руководитель продукта «СУПеР».

Решение прошло полноценное тестирование на совместимость, по итогам которого подтверждена корректная работа функционала по миграции, управлению виртуальными машинами, автоматизации жизненного цикла и учету ресурсов.

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами
Телеком

«Партнерство наших компаний позволяет предложить рынку зрелые отечественные решения. Совместимость с платформой «СУПеР» расширяет возможности заказчиков для построения надежных импортонезависимых ИТ-инфраструктур», — отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

Интеграция «СУПеР» и «Ред Виртуализация» дает российским организациям возможность полностью перейти на отечественную ИТ-инфраструктуру с единым управлением и локальной технической поддержкой.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

«Сишком разбалованы маркетплейсами»: Топ-менеджер «Напитки вместе» рассказала о цифровой трансформации в компании с оборотом 141 миллиард

Иван Агапов, Directum: Компании не готовы инвестировать в длительную разработку

Linux превращается в свалку старого мусора. В него без причины внедрили стабильный драйвер для бесполезного устройства полувековой давности

Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков

Полицейские в Китае получили ИИ-очки для проверки автомобилей за две секунды

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще