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ДИТ Москвы закупает софт компании Positive Technologies и платформы визуализации. Поставщики уже выбраны

ДИТ Москвы выбрал поставщиков защитного ПО и платформ визуализации данных. На закупки выделили 459,7 млн руб.

ПО для ДИТ Москвы

Как выяснил CNews, Московское правительство закупает защитное ПО и платформ визуализации данных для департамента информационных технологий столицы (ДИТ).

Для внедрения ПО Департамент по конкурентной политике Москвы от своего имени выложил два тендера на сайте госзакупок. Первый был опубликован 15 августа 2024 г., с начальной суммой 100 млн руб., второй — 22 августа того же года, с начальной ценой 359,7 млн руб. Всего на закупку ПО потратят 459,7 млн руб.

В своей первой закупке ДИТ Москвы закупает лицензии на серверные версии аналитической платформы Visiology. Предназначена она для обработки и визуализации больших объемов данных. Позволяет организовывать анализ данных, создавать отчеты и дашборды, предоставляет инструменты для поддержки принятия решений на основе аналитических выводов.

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Официальный сайт города Москвы
ДИТ Москвы выбрал поставщиков ПО


Вторая закупка Департамента информационных технологий направлена на обеспечение информационной безопасности ведомства. Покупают целый ряд защитного ПО. Среди них софт компании Positive Technologies, «Бифит Митигатор» и файрволл.

Уже выбрали поставщиков

Аналитические платформы Visiology ДИТу Москвы поставит компания «Феррум Айти Груп», при этом начальная цена контракта снизилась со 100 до 98 млн руб.

Защитное ПО департаменту поставит компания «МТ-Интеграция». По данным сайта госзакупок в конкурсе участвовало две компании, «МТ-Интеграция» предложила наименьшую цену, а именно 352,5 млн руб., тем самым снизили цену контракта на 7 млн руб.

Про исполнителей контрактов

«Феррум Айти Груп» занимается интеграцией ИТ-решений. По словам самой компании они занимались модернизацией ЦОДа для архива Санкт-Петербурга и Московского индустриального банка. Строили ЦОД для завода по производству легковых автомобилей HAVAL.

МЧС России компания оснастила серверной системой бесперебойного питания и дополнительной СКС. В аэропорту «Шереметьево» «Феррум Айти Груп» создавали мультимедийную инфраструктуру.

По данным портала «Контур.Фокус» с конца 2023 г. компания выиграла пять тендеров от госучреждений. Помимо ДИТа Москвы организация поставляла шредеры Минздраву, АРМ для «Хакасского политехнического колледжа», офисную технику для Муниципального бюджетного учреждения «Электронный Екатеринбург» и расходные материалы для печати Питерскому отделению пенсионного фонда.

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Бизнес

«МТ-Интеграция» занимается внедрением ИТ-решений с 2019 г. По словам самой компании, она сотрудничает с более чем 150 вендорами. По данным «Контур.Фокуса» с 2020 г. организация заработала на госконтрактах более 6,7 млрд руб. При этом самый крупный контракт — 2,9 млрд руб., компания заключила с центром безопасности дорожного движения Ленинградской Области. Компания предоставила им в аренду подсистему автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Именно с ДИТ Москвы компания заключает контракты не первый год. В конце октября 2023 г. «МТ-Интеграция» уже поставляла ведомству ПО. Тогда за работы было получено 323 млн руб.

В ноябре 2021 г. организации получила от департамента почти полтора миллиарда руб. за поставку иностранного ПО. Ведомство закупало лицензии ОС Windows.

В июле того же года компания поставляла департаменту «Систему контроля действий поставщиков ИТ- услуг». За поставку ПО «МТ-Интеграция» получила 100 млн руб.

Антон Мушинский

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