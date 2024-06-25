Ferrum IT Group получил статус партнера Yadro

Системный интегратор Ferrum IT Group объявляет о начале сотрудничества с Yadro – ведущим российским производителем вычислительного оборудования. Об этом CNews сообщили представители Ferrum IT Group.

Компания Yadro специализируется на производстве серверов различных архитектур, систем хранения данных, сетевых коммутаторов, клиентских устройств под брендом Kvadra, а также ПО и оборудования для построения программно-аппаратных комплексов. Благодаря новому партнерству Ferrum IT Group значительно расширяет ассортимент доступного оборудования отечественного производства, предназначенного для построения и модернизации ИТ-инфраструктуры заказчиков.

Антон Стрельников, технический директор Ferrum IT Group: «Для нашей компании партнерство с Yadro имеет стратегическое значение. Основной акцент в рамках этого сотрудничества – внедрение систем хранения данных, что становится все более важным по мере роста объемов данных российских компаний. Расширение нашего портфолио продуктами Yadro позволяет предлагать ключевым заказчикам передовые технологически зрелые решения для построения надежной и современной инфраструктуры».