ТТК представил обновленный продукт «Защита от DDoS-атак»

«Транстелеком» (ТТК), российский оператор связи, обновил портфель продуктов для информационной безопасности бизнеса и государственных структур. Теперь клиенты ТТК могут воспользоваться новой улучшенной версией услуги «Защита от DDoS-атак», которая реализована на базе российского программно-аппаратного комплекса «БИФИТ Митигатор».

Сервис «Защита от DDoS-атак» компании «Транстелеком» – это многоуровневая система фильтрации входящего трафика, которая включает в себя защиту интернет-каналов, сетевого оборудования и веб-ресурсов. Решение позволяет обнаруживать и блокировать зловредный трафик на уровнях от L3 до L7 с производительностью более 100 Гбит/с. Это дает возможность обеспечить непрерывную работу интернет-сервисов в условиях DDoS-атаки. Поддерживаются режимы защиты от DDoS-атак с непрерывной очисткой трафика особо критичных клиентских сервисов либо c перенаправлением трафика после обнаружения DDoS-атак.

«Транстелеком» предоставляет клиентам сервиса возможность наблюдать за всеми процессами и, при необходимости, самостоятельно управлять защитой от DDoS-атак: настраивать политики защиты, конфигурировать параметры обнаружения, выбирать и настраивать сценарии реагирования, управлять уведомлениями для различных событий. Продукт позволяет предоставить клиенту личный кабинет, который дает возможность получать всю статистику, загружать временные белые и черные списки, управлять детектированием и контрмерами. Кроме того, для идентификации легитимного трафика клиенты могут встроить в свои приложения взаимодействие с сервисом защиты «Транстелекома» по протоколу Mitigator Challenge Response.

Внедрение комплекса «БИФИТ Митигатор» в новый продукт позволит компании «Транстелеком» предоставлять услуги по защите от DDoS-атак государственным и коммерческим организациям. Также сервис будет интересен и для игровой индустрии, так как в нем реализованы возможности защиты игровых сервисов по протоколу UDP.