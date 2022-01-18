ТТК увеличил емкость центра фильтрации трафика в сервисе «Защита от DDoS-атак»

«Транстелеком» (ТТК) в сотрудничестве с компанией «Бифит» обновил портфель продуктов для информационной безопасности бизнеса и государственных структур. Теперь клиенты ТТК могут воспользоваться улучшенной версией услуги «Защита от DDoS-атак», реализованной на базе российского оборудования. Система защиты от DDoS-атак была усилена программным комплексом «Митигатор», организован новый узел центра фильтрации трафика, где установлено дополнительное оборудование.

Сервис «Защита от DDoS-атак» компании «Транстелеком» — это многоуровневая система фильтрации входящего трафика, которая включает в себя защиту интернет-каналов, сетевого оборудования и веб-ресурсов. Это дает возможность обеспечить непрерывную работу интернет-сервисов клиентов ТТК в условиях различных атак. Система поддерживает всевозможные режимы защиты: как с непрерывной очисткой трафика особо критичных клиентских сервисов, так и с перенаправлением трафика после обнаружения DDoS-атак. Применение сервиса помогает быстро установить цель атаки, пресечь действия злоумышленника и восстановить работоспособность ресурсов заказчика. Решение позволяет обнаруживать и блокировать зловредный трафик на уровнях от L3 до L7 с производительностью более 160 Гбит/с.

«Сотрудничество с одним из лидеров российского рынка по защите от DDoS-атак позволило компании «Транстелеком» построить уникальную эшелонированную систему для обеспечения безопасности клиентов. Нами была создана географически резервируемая кластерная система очистки трафика от DDoS-атак, которая позволяет поддерживать высокий уровень SLA в ответ на различные требования заказчиков компании. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и совместно с «Бифит» планируем в дальнейшем расширять перечень услуг и сервисов для наших клиентов на базе центра фильтрации трафика», — сказал руководитель направления сервисов ИБ ТТК Дмитрий Монахов.