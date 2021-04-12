В радиочастотном центре Роскомнадзора новый глава. Дама-генерал уволилась

И вновь временный гендиректор

Руслан Нестеренко назначен на временно исполняющим обязанности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ») – одной из структур «Роскомнадзора», отвечающей за надзор в сфере использования радиочастот гражданского назначения. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Нестеренко сменил на этой должности Людмилу Куровскую, которая, как ранее сообщал CNews, руководила ФГУП «ГРЧЦ» с сентября 2020 г., также в статусе временного руководителя. До этого Куровская, государственный советник юстиции 3 класса (ранг, соответствующий званию генерал-майора) занимала должность главы управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью в Генпрокуратуре России. Она также вошла в топ-10 списка CNews «Женщины года в отрасли ИТ 2021».

До Куровской начиная с 27 декабря 2017 г. пост главы ФГУП «ГРЧЦ» занимал Дмитрий Локтаев – также в статусе временно исполняющего обязанности. CNews обратился в «Роскомнадзор» с запросом комментариев о причинах смены руководства ФГУП «ГРЧЦ» и дальнейших трудовых планах Людмилы Куровской, но на момент публикации этого материала не получил ответа.

Согласно данным последнего отчета руководства центра, составленного по итогам трех кварталов 2020 г. (первого за подписью Куровской), выручка ФГУП «ГРЦ» составила 2,79 млрд руб. (2,43 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.), при этом валовый убыток составил 1,37 млрд руб. (1,69 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.), убыток от продаж 2,67 млрд руб. (2,91 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.), чистый убыток – 1,24 млрд руб. (0,96 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.).

Трудовая биография нового ВРИО гендиректора

Нестеренко Руслан Васильевич обучался в 1994-1999 гг. в Воронежском государственном университете на математическом факультете. В период с августа 1997 г. по февраль 2005 г., как следует из записи в его профиле в профессиональной соцсети LinkedIn, Руслан занимал должность старшего специалиста в компании GELA, специализирующейся на ИТ и консалтинге.

Руслан Нестеренко, врио гендиректора ФГУП «ГРЧЦ»

В период с февраля 2005 г. по апрелль 2006 г. он работал системным аналитиком в компании TopS BI, где в его обязанности входил сбор и анализ данных, создание документации, общение с командой разработчиков, обучение персонала заказчика и другие задачи.

В период с апреля 2006 г. по февраль 2008 г. Нестеренко занимал должность главного аналитика в компании «Энвижн групп» (NVision Group), затем здесь же в период с мая 2008 г. по март 2009 г. занимал пост начальника отдела управления проектами.

Далее в его трудовой биографии в период с марта 2009 г. по декабрь 2010 г. отмечена деятельность в роли ИТ-консультанта в области GR (Government Relations) в одном из государственных учреждений, название которого не указано. Здесь он занимался управлением проектами и контрактами, разработкой и реализацией ИТ-стратегий, глубокой экспертизой в сфере государственных услуг и электронного правительства.

Людмила Куровская, бывшая ВРИО гендиректора ФГУП «ГРЧЦ»

В период с января 2011 г. по февраль 2014 г. Руслан Нестеренко занимал должность генерального директора в компании Innovative Business Systems Ltd.

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Судя по данным учетной записи в соцсети Facebook, Руслан Нестеренко состоит в браке.

Чем занимается ГРЧЦ

ФГУП «Главный радиочастотный центр» сформировано в декабре 2000 г. на основании приказа Правительства России «О государственной радиочастотной службе при Министерстве Российской Федерации по связи и информатизации» и распоряжения Минкомсвязи № 627-р «О создании федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» от 14 марта 2001 г. В декабре 2020 г. «Главный радиочастотный центр» официально отметил 20-летие с момента его создания.

ФГУП «ГРЦ» в Центральном федеральном округе

Ведомство входит в состав радиочастотной службы при Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). ФГУП «ГРЧЦ» является экспертным центром, обеспечивающим работу радиочастотной службы в рамках закона «О связи» и постановления Правительства «О радиочастотной службе». Центр также обеспечивает сопровождение контрольно-надзорных и регуляторных функций Роскомнадзора в области связи и средств массовой информации и массовых коммуникаций.

ФГУП «ГРЧЦ» занимается мероприятиями по использованию радиочастот и радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств (РЭС) и/или высокочастотных устройств (ВЧУ) гражданского назначения, предоставлением экспертизы и госуслуг в этой сфере.

В частности, деятельность ФГУП «Государственный радиочастотный центр» заключается в согласовании проекта сети после получения частот. Операторы отправляют в ГРЧЦ частотно-территориальный план – то есть, списки площадок для базовых станций с подробными техническими характеристиками.

ГРЧЦ производит проверку сети на совместимость с другими передающими станциями, в том числе, армейских и правоохранительных ведомств. После прохождения экспертизы электромагнитной совместимости (ЭМС) и в некоторых случаях испытаний, оператор может получить в Роскомнадзоре разрешение на каждую базовую станцию.

ФГУП «ГРЧЦ» также координирует использование радиочастотного спектра при проведении социально-значимых мероприятий, в том числе и международного уровня (переговоры между делегациями администраций связи, форумы, выставки, спортивные мероприятия и прочее).