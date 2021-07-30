Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi

«Главный радиочастотный центр» (ведомство Роскомнадзора) готовится купить четыре французских кроссовера Renault Duster за 57,13 млн руб. Их оснастят оборудованием для обнаружения открытых сетей Wi-Fi, которые позволяют заходить на сайты из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора. Причины выбора именно Duster не установлены, к тому же под требования ГРЧЦ вполне подходит и российский (и более доступный по цене) УАЗ «Патриот».

Французские четырехколесные шпионы на службе Роскомнадзора

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) планирует купить четыре автомобиля Renault Duster для слежки за работой российских Wi-Fi сетей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно приложенной к закупке документации, ГРЧЦ собирается выделить на покупку автомобилей 57,13 млн руб. при стоимости самой топовой комплектации Duster в пределах, с учетом всех опций и требований ГРЧЦ, в пределах 1,7 млн руб.

Название Renault Duster неоднократно приводится во всех документах, связанных с закупкой. Рядом с ним также стоит словосочетание «или эквивалент», но без указания конкретных марок и моделей.

На основе французских кроссоверов ГРЧЦ намерен построить мобильные комплексы мониторинга сетей связи. В документации сказано, что действовать они будут в четырех федеральных округах – Северо-Западном, Приволжском, Южном и Уральском. В каждом из них есть филиалы ФГУП, которое занимается реализацией требований закона, известного как «закон о суверенном Рунете».

За исполнением российского закона будет следить французский автомобиль

Заявки на участие в тендере принимаются до 10 августа 2021 г. Победитель будет объявлен двумя днями позже.

Основное предназначение комплексов

Построенные на базе иностранных автомобилей мобильные комплексы предназначены для «мониторинга сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа, цифрового и аналогового телерадиовещания», говорится в документации к госзакупке. В список заданий, которые будут выполнять эти комплексы, войдет сканирование публичных сетей Wi-Fi на возможность подключения через них к сайтам из «черного списка» Роскомнадзора.

Renault Duster в комплектации с полным приводом, 2-литровым мотором и всеми опциями

Напомним, что реестр запрещенных сайтов российского регулятора существует с 2012 г., и что пополняется он регулярно. Под угрозой блокировки на момент публикации материала находились YouTube, PornHub и даже онлайн-галерея изображений DeviantArt. А сайт с текстами песен Genius был внесен в него в июле 2021 г.

К публичным сетям Wi-Fi, в теории, можно отнести не только сети, развернутые в общественных местах (кафе, рестораны, торговые центры и т. д.). Если домашняя сеть не защищена паролем, но работает на базе роутера с хорошей дальностью действия, то не исключается вероятность, что комплекс ГРЧЦ сможет подключиться и к ней. Пароль устанавливается в настройках роутера, и там же можно сделать домашнюю Wi-Fi сеть скрытой.

Основные требования к автомобилю

К возможностям комплексов, срок службы которых составит не меньше 10 лет, также будет относиться фиксация состояния электромагнитной обстановки. Они даже смогут выявлять источники радиоизлучений. При этом управляться каждый такой комплекс будет всего лишь одним человеком.

ГРЧЦ забыл про современный Wi-Fi

В документации к закупке подведомственного Роскомнадзору ФГУП сказано, что мобильные комплексы должны уметь радиомониторинг целого спектра сетей. В ней перечислены, к примеру, сети стандартов GSM, WCDMA, CDMA2000, 1xEV-DO (Rel.0 / Rev.A/ Rev.B), TD-LTE, LTE-FDD, NB IoT/Cat NB1, TETRA, TETRA DMO, TD-SCDM и 5G NR вместе с WiMAX (IEEE 802.16e).

Клиентский опыт формируют операторы контакт-центров: как этим управлять Интеграция

Отдельно упомянуты и сети Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, но при этом ничего не сказано про так называемые Wi-Fi 6 и 6Е. стандарты 802.11 a/b/g давно устарели и почти нигде не используются. В 2021 г. наиболее распространены Wi-Fi 4 (802.11n) и Wi-Fi 5 (802.11ac).

Сети Wi-Fi 6 пока только начинают свое распространение по миру в целом и по России в частности, но, тем не менее, они уже существуют. Что до стандарта Wi-Fi 6E, то его развертывание в мировых масштабах началось в январе 2021 г.

Вероятно, отсутствие в закупочной документации упоминания Wi-Fi 6E связано с тем, что этот стандарт какое-то время не будет действовать в России. CNews писал, что Wi-Fi 6Е использует частоту 6 ГГц, которая в России занята средствами фиксированной радиосвязи и радиорелейными линями связи. Плюс в будущем ее могут отдать под сети 5G, которые в России тоже в ближайшее время не появятся.

Вопрос импортозамещения

На момент публикации материала автомобиль Renault Duster в российской рознице стоил не дороже 1,7 млн руб. в самой максимальной комплектации. Другими словами, четыре автомобиля обойдутся ГРЧЦ, без учета возможных скидок, в 6,8 млн руб.

На запрос CNews, на что будут потрачены оставшиеся десятки миллионов рублей, представители Роскомнадзора на момент публикации материала ответить не смогли. Вероятно, в эту сумму оценивается установка спецоборудования для слежки за публичными сетями Wi-Fi. Итоговая стоимость каждого кроссовера составит свыше 14,25 млн руб.

Закупка отечественных «Патриотов» обойдется дешевле

Редакция CNews также обратилась в Роскомнадзор с вопросом о том, почему выбор пал именно на Renault и именно на Duster. Renault – это французская компания, а Франция с 1949 г. входит в состав НАТО. Ответ на свой вопрос редакция CNews на момент публикации материала не получила. Отметим, что Renault входит в альянс с российским «АвтоВАЗом», и что сборка Duster осуществляется на заводке Renault в Москве.

Другими словами, в эпоху всероссийского импортозамещения, в особенности в госсекторе, российское ФГУП, подведомственное Роскомнадзору, планирует закупить четыре иностранных автомобиля. Однако под базовые требования к автомобилю полностью попадает и отечественный УАЗ «Патриот». Со всеми имеющимися дополнительными опциями этот автомобиль стоит 1,37 млн руб. То есть «Патриот» и Duster находятся приблизительно в одной ценовой категории, но детище УАЗа все же немного дешевле.