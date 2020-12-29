Россияне показали рекордно низкую зависимость от зарубежных интернет-сервисов

Исследование ФГУП «Главный радиочастотный центр России» показало, что Россия вошла в топ-5 стран с наименьшим уровнем зависимости от иностранных веб-сервисов. Она заняла в нем четвертую строчку, уступив лишь Сирии, США и Китаю. Исследователи связывают это популярностью в стране отечественных соцсетей и других платформ.

Независимая Россия

Россия оказалась на одном из последних мест по уровню зависимости от иностранных онлайн-сервисов. В этом плане она уступает лишь США, Китаю и Сирии. К такому выводу пришли специалисты Научно-технического центра ФГУП «Главный радиочастотный центр России».

Аналитики оценивали зависимость жителей 24 стран от соцсетей Facebook, Instagram и Twiter, поисковика Google и видеосервисов YouTube и TikTok. В рейтинге перечислены страны с различными географическим положением, уровнем распространения интернета и численностью населения.

Для онлайн-платформ Facebook, Instagram и Twitter за основу были взяты статистические данные зарубежного сервиса DataReportal.

Facebook интересует россиян меньше, чем «Вконтакте» и «Одноклассники»

Статистику по Google, TikTok и YouTube исследователи взяли с иностранных порталов StatCounter и Statista. Все данные, использованные в исследовании, актуальны на 2019 г.

Чем меньше, тем лучше

В опубликованном рейтинге страной с наименьшим уровнем зависимости от иностранных веб-платформ оказался Китай – жителям страны из перечисленных сервисов нужны только Google (3%) и TikTok (73%). За ним следуют США и Сирия, а затем – Россия с результатами 10% (Facebook), 46% (Google), 45% (Instagram), 28% (TikTik), 70% (YouTube) и 10% (Twitter).

Зависимость информационного пространства стран от глобальных онлайн-платформ

Страна Население, млн Кол-во пользователей, млн (процент от населения) Facebook, % Google (поисковая система), % Instagram, % TikTok, % YouTube, % Twitter, % Зависимость информационного пространства от глобальных платформ Аргентина 44,99 35,09 (78%) 88 98 62 9 93 18 0,81 Израиль 8,59 7,19 (84%) 81 98 59 46 90 14 0,8 Греция 10,45 8,3 (79%) 72 98 45 18 90 10 0,75 Бразилия 211,8 150,4 (71%) 86 97 62 17 64 10 0,73 Великобритания 67,71 65 (96%) 71 92 44 13 76 30 0,7 Австралия 25,35 22,31 (88%) 73 94 52 5 68 34 0,7 Франция 65,2 58,03 (89%) 60 92 37 11 90 15 0,69 Индонезия 272,1 175,4 (64%) 96 98 47 4 47 8 0,69 Польша 37,87 30,63 (81%) 65 99 27 7 81 5 0,68 ЮАР 58,93 36,54 (62%) 72 95 15 4 86 8 0,68 Египет 101,4 54,74 (54%) 80 98 30 15 60 9 0,67 Италия 60,51 49,48 (82%) 61 96 45 15 66 7 0,66 Саудовская Аравия 34,54 32,23 (93%) 47 97 47 10 61 57 0,65 Канада 37,58 35,32 (94%) 70 92 43 10 50 22 0,63 Ирак 39,77 29,82 (75%) 85 98 48 3 18 4 0,6 Германия 83,65 77,79 (93%) 43 94 31 16 65 8 0,59 Венесуэла 28,48 20,5 (72%) 59 97 26 0 50 8 0,58 Япония 126,7 116,5 (92%) 19 75 28 19 100 44 0,58 Южная Корея 51,25 49,21 (96%) 30 77 29 13 77 13 0,54 Индия 1 370 687,6 (50%) 45 98 15 29 39 2 0,53 Россия 145,9 118 (81%) 10 46 45 28 70 10 0,41 Сирия 17,29 8,11 (47%) 0 98 4 0 34 5 0,4 США 330 288,1 (87%) 76 88 49 23 67 24 0,01 Китай 1 440 854,5 (59%) 0 3 0 73 0 0 0,01

Источник: «Главный радиочастотный центр России».

Отдельно специалисты опубликовали аналогичный рейтинг для стран с высокой долей пользователей интернета (свыше 75% от численности населения) – в нем Россия занимает второе место, уступая только США. За ней следуют Южная Корея, Япония, Германия и Канада.

Откуда столь высокие показатели

Минимальный на фоне 20 стран уровень зависимости России от иностранных соцсетей и других онлайн-сервисов аналитики объяснили «наличием отечественных сервисов и их популярностью среди российских пользователей». Они также подготовили рейтинг веб-сервисов по востребованности среди российских пользователей интернета, в котором на первом месте находятся соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», принадлежащие холдингу Mail.ru Group.

Онлайн-платформа Доля интернет пользователей, использующих онлайн-платформы, % Доля населения, использующая онлайн-платформы, % "Вконтакте" 61 49 "Одноклассники" 43 35 "Яндекс" (поисковая система) 69 56 Mail.ru 53 43 Facebook 10 8 Google 46 38 Instagram 45 36 TikTok 28 23 YouTube 70 57 Twitter 10 8

Источник: «Главный радиочастотный центр России».

Третье место в рейтинге занимает поисковик «Яндекса», а Twitter и YouTube находятся в конце списка. При этом в России, вопреки заявлениям исследователей, на момент публикации материала не было ни одного полноценного аналога ни Twitter (микроблоги) ни YouTube (видео- и стриминговый сервис).

Для чего все это было нужно

Исследуя показатели зависимости тех или иных стран от зарубежных веб-платформ, сотрудники Научно-технического центра ФГУП «Главный радиочастотный центр России» преследовали четыре основные цели. В первую очередь, как сказано в исследовании, они стремились определить «показатель зависимости информационного пространства

от глобальных онлайн-платформ», а также провести ранжирование стран по степени этой зависимости.

В дополнение к этому исследователи ставили перед собой цель провести анализ рисков манипулирования общественным мнением и информационных диверсий и заодно выявить угрозы наднационального регулирования СМИ со стороны онлайн-платформ.

«Риски манипулирования общественным мнением и информационных диверсий, а также угроза наднационального регулирования СМИ со стороны онлайн-платформ существуют во всех исследуемых государствах, кроме США (в части онлайн-платформ юрисдикции США) и Китая. Риски манипулирования общественным мнением и риски информационных диверсий, а также угроза наднационального регулирования СМИ со стороны онлайн-платформ зависят, в том числе, от количества интернет-пользователей в государстве», – говорится в исследовании.