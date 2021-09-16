Власти строят систему автоматического поиска запрещенки в Telegram, Facebook и на кондитерской фабрике

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр заказал разработку системы автоматического мониторинга сайтов на предмет наличия на них запрещенного контента в социальных сетях. Цена контракта – около 58,5 млн руб., победитель тендера будет объявлен 17 сентября 2021 г. Создание системы должно быть завершено к середине декабря 2021 г.

Автоматическая слежка за интернетом

В России появится система автоматического поиска запрещенной информации на просторах интернета. Создание такой системы заказал Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору.

ГРЧЦ разместил на сайте госзакупок тендер на разработку и создание информационной системы «Мониторинга информационных ресурсов» (ИС МИР), которая и займется сканированием Всемирной паутины на предмет поиска и нахождения «запрещенки». Максимальная (начальная) сумма контракта – 58,537 млн руб.

По условиям тендера к участию в нем допускаются только представители малого и среднего бизнеса. Согласно приложенным документам, сбор заявок на участие начался 26 августа 2021 г. и завершился 15 сентября 2021 г. При этом тендер на сайте госзакупок появился 27 августа 2021 г.

К тому же, за прошедшее с момент создания закупки ГРЧЦ успел заменить комплект документов к ней. Проект договора, техническое задание, закупочная документация и др., впервые загруженные 27 августа 2021 г., были выложены в новой редакции 8 сентября 2021 г.

Новая система призвана упростить работу сотрудников Роскомнадзора

Подведение итогов госконкурса состоится 17 сентября 2021 г. На момент публикации материала число участников известно не было.

Согласно второй редакции документов к тендеру, создание ИС МИР будет проходить в два этапа. Первый этап продлится со дня заключения договора и до 1 декабря 2021 г., а второй начнется 2 декабря 2021 г. и завершится 15 декабря 2021 г.

Слежка за кондитерской фабрикой

В техническом задании к созданию системы есть пункт 4.2.6 «Требования к функциям сервиса краулинга сети Интернет». В нем, помимо непосредственно требований, перечислено несколько сайтов, которые будет подвергнуты наблюдению со стороны ИС МИР.

На этот пункт обратил внимание портал Habr.com. В нем сказано, дословно, что «сервис должен производить сбор данных из социальных медиа таких, как vk.ru, facebook.com, telegram, twiter.».

Техзадание к созданию системы слежки

Согласно этому пункту, ИС МИР будет в автоматическом режиме искать запрещенный контент на сайте столичной кондитерской фабрики «Верность качеству». Именно ей принадлежит домен vk.ru, зарегистрированный еще в июне 1999 г.

Что такое «twiter.», в документе не указано. Вероятно, авторы хотели привести в качестве примера соцсеть «Вконтакте», доступную по адресу vk.com, и сеть микроблогов Twitter (twitter.com), но подтверждений этому в документе нет.

Сайт, расположенный по адресу vk.ru

Сканируя сайты на предмет запрещенного контента, система будет собирать ссылки на его источник, а также определять локацию его источника. Помимо этого, система будет формировать отчет об «эмоциональной окраске» такого контента. «Требуется разработать отчет, в рамках которого будет производиться автоматизированное выявление эмоциональной оценки авторов публикаций относительно исследуемого, оператором системы, объекта. Тональных оценок может быть три: позитивная, негативная и нейтральная», – говорится в пункте 4.2.1.1 техзадания.

Назначение системы

Согласно второй редакции техзадания к проекту, занявшего 28 страниц А4, создание ИС МИР, преследует несколько целей. Главная среди них – это «осуществление автоматизированного мониторинга информационных ресурсов и выявления информации, распространение которой в России ограничено или запрещено». После запуска система должна иметь целый букет функций, среди которых приведены «автоматизация процессов мониторинга информационного пространства», а также «своевременное выявление признаков нарушений законодательства России в медиаматериалах».

В российских банках появляются самообучаемые СХД ИТ в банках

Система должна обеспечивать «поддержку принятия решений об отнесении медиаматериалов (групп медиаматериалов) к классам информации, распространение которой в России ограничено или запрещено, и оказывать помощь в «выявлении зеркал (клонов), неточных (смысловых) копий медиаматериалов, распространение которой в России ограничено или запрещено.

Дополнительно системе поручат «выявление наиболее вероятных путей распространения на зеркалах медиаматериалов (групп медиаматериалов) с признаками нарушений законодательства России в зависимости от типа медиаматериала. Вместе с этим она будет применяться при «сборе, хранении, обобщении, систематизации и анализе данных по результатам мониторинга информационного пространства».

Требования к программной составляющей

В техзадании из документации к тендеру перечислено несколько требований, относящихся к программной части новой системы «Мониторинга информационных ресурсов». В частности, серверные компоненты этой системы должны быть представлены «на основе одной из бесплатных операционных систем с открытым исходным кодом на базе GNU/Linux». В качестве примера авторы документа привели дистрибутивы Arch Linux, CentOS и Ubuntu.

ИС МИР должна работать с бесплатными системами управления базами данных (СУБД) с открытым исходным кодом. Вариантов предложено несколько – PostgreSQL, MySQL, ClickHouse, MongoDB и др.

Автоматизированные рабочие места (АРМ) пользователей ИС МИР «должны быть реализованы на принципе кроссплатформенности в части основных операционных систем (Microsoft Windows, Linux) и обеспечивать русскоязычный интерфейс», указано в техзадании.

Система поиска «запрещенки» должна поддерживать возможность регистрации в ней не менее 10 тыс. пользователей. Также она должна выдерживать нагрузку от одновременной работы не менее 500 авторизованных пользователей. С учетом этого требования время отклика системы при открытии экранных форм не должно превышать 3 секунд, «за исключением времени первичного запуска клиентского компонента, времени сканирования и печати, времени передачи файлов на сервер, времени формирования печатных форм, времени формирования аналитической отчетности».

В дополнение к перечисленному ИС МИР «должна обеспечивать возможность исторического хранения документов мониторинга, а также оперативного доступа к данным глубиной не менее 36 месяцев» Под оперативным доступом авторы документ подразумевают «доступ из интерфейса системы без необходимости манипуляций с внешними носителями информации».