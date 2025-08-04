Разделы

ПО Софт ИТ в банках
|

«Диасофт» поддержал формирование валютных платежей по стандарту ISO 20022 в новом MX-формате

Согласно планам международной системы SWIFT по переходу на стандарт ISO 20022, с 22 ноября 2025 г. для передачи платежных реквизитов банкам будет необходимо использовать сообщения формата МХ. Гибкость и структурированность данных, поддержка сложных транзакций, совместимость с новыми технологиями и упрощенная интеграция с корпоративными системами – ключевые преимущества МХ-формата, которые отличают его от устаревшего MT-формата и упрощают работу банкам, платежным системам, брокерским и инвестиционным компаниям и другим финансовым институтам.

Компания «Диасофт» развивает решения для автоматизации процессов бэк-офисного сопровождения дилерских и брокерских операций и уже поддержала возможность формирования платежных документов для обмена по стандарту ISO 20022 в формате МХ по дилерским и брокерским сделкам на финансовых рынках. Обновление коснулось продуктов, которые входят в состав решений «Дилерские операции» и «Брокерское обслуживание»: «Межбанковские кредиты»; «Учет наличных конверсионных сделок, заключаемых на межбанковском валютном рынке»; «Учет срочных конверсионных сделок, заключаемых на межбанковском валютном рынке»; «Учет сделок с процентными и валютно-процентными свопами»; «Учет сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Автоматизация против хаоса: как навести порядок в производственном графике
Цифровизация

Использование нового функционала позволит автоматизировать как поиск и связь со сделками платежных инструкций стандарта ISO 20022, так и заполнение формы новых видов валютных платежных документов МХ pacs.008 и МХ pacs.009. Также в продуктах поддержана возможность изменения формата расчетов по действующим сделкам без необходимости изменения самих сделок.

Обмен платежными сообщениями формата МХ возможен по каналам SWIFT и Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российской ИТ-компании выйти на рынок ОАЭ

Microsoft втихаря ворует пароли и данные кредитных карт. Windows стала идеальным инструментом для мошенников

Как промышленный ИИ вышел за пределы пилотов и начал приносить прибыль

Zoom обязан заплатить в России штрафов более, чем на 300 миллионов. Работают приставы

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу

Microsoft убивает «Windows для бедных». Самая базовая ОС для слабых ПК отправится на свалку

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще