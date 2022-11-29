«Диасофт» поможет банкам перейти на современный стандарт обмена платежными сообщениями ISO 20022

«Диасофт» выпустила новый программный продукт «Обмен платежными сообщениями формата ISO 20022», позволяющий перейти на современный стандарт обмена платежными сообщениями. Он обеспечивает работу с сообщениями разных форматов и версий, автоматически выполняя преобразование данных в соответствии с правилами CBPR+ и другими стандартами SWIFT, а также правилами, принятыми в банковских группах и корпорациях. В продукте оперативно поддерживается изменение версий нового стандарта сообщений.

Продукт «Обмен платежными сообщениями формата ISO 20022» входит в состав платформы развития Digital Q.Payments и объединяет в едином информационном пространстве платежные документы из расчетной системы банка с платежными сообщениями, содержащими информацию о денежных переводах, статусе обработки платежей, банковских выписках и других объектах. Микросервисная архитектура продукта обеспечивает высокую производительность и гибкость и гарантирует выполнение и управление сквозными бизнес-процессами «из одной точки».

С ноября 2022 г. банки должны иметь техническую возможность принимать сообщения от российских и иностранных корреспондентов в формате ISO 20022 – группы международных стандартов передачи платежной информации, которые были закреплены Банком России как приоритетные.

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Сложность перехода на стандарт ISO 20022 заключается в том, что традиционные банковские системы не способны поддержать необходимую скорость и эффективность обработки новых форматов сообщений. Наряду с этим, ISO 20022 и предыдущий формат ISO 15022 не конвертируются один в один, а версии стандарта ISO 20022 часто меняются.