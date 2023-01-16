Axenix представил сервис по оперативной смене платежного контрагента для бизнеса

Консалтинговая технологическая компания Axenix (ex-Accenture) представила сервис по интеграции учетных систем компаний с платежными системами банков, имеющих нестандартный формат выписки и возможность проведения международных платежей. Услуга востребована в силу периодически возникающей необходимости срочной смены платежного контрагента для российских компаний. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Особенностью таких проектов становятся очень сжатые сроки исполнения (три-четыре недели, из которых максимум две недели отводятся на техническую реализацию) и ограниченный выбор банков, продолжающих работать в России и предоставляющих возможность проведения платежей в адрес контрагентов в ЕС и США. Также важно учитывать особые требования к стандартам формирования платежных файлов для загрузки в «Банк-клиент» или учетную систему заказчика.

Компания Axenix реализовала первый проект для крупного FMCG-производителя, обеспечив бесшовный переход с одного банка на другой. Компания-заказчик при этом сохранила возможность проводить расчеты как с зарубежными, так и с локальными контрагентами за счет оперативной интеграции используемой транзакционной системы с платежными сервисами банка.

В рамках проекта команда Axenix разработала корректные настройки, в соответствии с которыми формируются данные, отправляемые платежному агенту. Компания-заказчик получила возможность загружать XML-файлы в платежный интерфейс банка. Также были произведены изменения в функциональности решений SAP на стороне клиента, которые позволили корректно загружать данные о результатах проведенных операций для отслеживания статуса оплат и корректного формирования отчетности: бухгалтерской, налоговой и управленческой.

«В связи с ограничениями на деятельность в России международных банков и возникающими трудностями с переводом средств за рубеж бизнес рискует остаться на неопределенное количество времени без возможности выполнять свои платежные обязательства, особенно перед иностранными контрагентами. Эта ситуация вынуждает клиентов искать новых банковских партнеров и сильную техническую команду, способную быстро и качественно удовлетворить требования как банка, так и заказчика. Особенностью проекта для нашего FMCG-клиента стали специфичные требования в части формирования платежных документов, так как типовые настройки существующей системы и стандартные форматы, такие как “1С” или ISO 20022, не подходили для решения этой задачи», – сказала Вероника Кошкина, консультант Axenix.

Первый проект по интеграции систем банка и заказчика был выполнен за четыре недели, в рамках которых техническая реализация около двух недель, что является беспрецедентным для такого рода работ.

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«В среднем подобные проекты интеграции могут длиться в течение нескольких месяцев. Наша команда смогла реализовать его в рекордные сроки, что позволило компании-заказчику продолжить добросовестно исполнять свои обязательства как перед контрагентами, так и перед налоговыми и бюджетными организациями. Мы уверены, что можем реализовывать подобные проекты быстрее, чем кто бы то ни был на рынке», – отметила Вероника Кошкина.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт спектр услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников. Предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.