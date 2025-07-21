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«Диасофт» упрощает электронный документооборот для депозитариев

Компания «Диасофт» расширяет возможности продукта «Автоматизация ЭДО депозитария», входящего в состав решения «Депозитарий» (Digital Q.Custody). Программный продукт автоматизирует обмен сообщениями с депозитариями и депонентами, упрощая депозитарную и клиринговую деятельность. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Электронный документооборот в части депозитарного учета постоянно совершенствуется, что требует регулярного обновления его правил. В продукте «Автоматизация ЭДО депозитария» своевременно поддерживаются все изменения форматов и регламентов электронного документооборота НРД.

В частности, реализован XML-формат СЭД НРД по следующим формам отчетов: уведомление об операции GS036; извещение о статусе и обработке расчетных инструкций GS001/GS101/GS116; отчет об отмене поручения GS070; выписки об остатках IS40x; выписки об операциях IS41x; отчет об исполнении операции MS101; отчет об исполнении сделки MS190; отчет о переводах по результатам торговой сессии MS140; отчет о переводе в рамках одного счета депо, между счетами депо, с подтверждением MS020/MS010/MS026; отчет о приеме ценных бумаг или снятии ценных бумаг MS035/MS036.

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Также в продукте «Автоматизация ЭДО депозитария» поддержаны форматы ISO20022 входящих и исходящих документов для электронного документооборота с международными и российскими расчетными центрами: обработка входящих сообщений «Поручение инициатора на расчеты»; формирование сообщений со статусами инструкций на расчеты; формирование отчетов об исполнении инструкции на расчеты; обработка входящих запросов на отмену ранее поданной инструкции.

Продукт поддерживает ключевые российские (СЭД НРД, ЭДО РТС, ЭДО РДЦ, ПАРТАД) и международные форматы (ISO15022, ISO20022), и используется более чем 15 депозитариями. Это позволяет депозитариям: автоматизировать обмен документами с депозитариями и депонентами; снизить нагрузку на сотрудников; минимизировать ошибки при обработке сообщений.

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