«ДиалогНаука» подтвердила статус SWIFT CSP Certified Assessor

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, продлила статус SWIFT CSP Certified Assessor. Наличие статуса подтверждает, что компания прошла специальную сертификацию и может проводить оценку соответствия требованиям программы безопасности пользователей SWIFT.

Компания «ДиалогНаука» успешно продлила статус Swift CSP Certified Assessor. Продление статуса свидетельствует, что компания предоставляет качественные услуги по аудиту и консалтингу в соответствии со стандартом SWIFT. «ДиалогНаука» входит в два списка SWIFT — Cyber Security Service Providers и CSP assessment providers.

SWIFT — это поставщик безопасных финансовых сообщений. В день через SWIFT проходят миллионы транзакций о денежных переводах, межбанковских платежах, ценных бумагах. Сегодня сложно представить свою жизнь без денежных переводов по всему миру. В связи с этим к системе SWIFT приковано пристальное внимание злоумышленников, а вопросы кибербезопасности платформы выходят для финансовых организаций на первый план.

Напомним, что с 2021 г. SWIFT требует обязательной независимой оценки на соответствие требованиям CSCF. Привлечение сертифицированных аудиторов позволяет опубликовать результаты оценки в SWIFT KYC Registry и тем самым подтвердить контрагентам финансовых организаций соответствие актуальным требованиям SWIFT.

«Наши аудиторы во время внешнего экзамена не только подтвердили знание актуальной версии стандарта безопасности SWIFT Customer Security Controls Framework (CSCF) и соответствие минимальным требованиям SWIFT, но и продемонстрировали глубокое понимание инфраструктуры SWIFT, принципов работы её компонентов, а также методологии и целей оценки соответствия», — отметил Антон Свинцицкий, директор по консалтингу «ДиалогНаука».