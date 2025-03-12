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Свинцицкий Антон
|12.03.2025
|«ДиалогНаука» подтвердила статус SWIFT CSP Certified Assessor 1
|02.10.2018
|«Диалогнаука» провела аудит безопасности региональных центров «Росатома» 1
|19.04.2016
|Какие банковские системы можно отдавать на аутсорсинг 1
Свинцицкий Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|ДиалогНаука 253 2
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 1
|ЦФТ Золотая Корона 359 1
|ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
|Гузев Иван 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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