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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170583
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Свинцицкий Антон


12.03.2025 «ДиалогНаука» подтвердила статус SWIFT CSP Certified Assessor 1
02.10.2018 «Диалогнаука» провела аудит безопасности региональных центров «Росатома» 1
19.04.2016 Какие банковские системы можно отдавать на аутсорсинг 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Свинцицкий Антон и организации, системы, технологии, персоны:

ДиалогНаука 253 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Росатом - РМС - Русатом — Международная Сеть 1 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
NanduQ - Qiwi 997 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 317 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3157 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4819 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5993 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7458 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 340 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3896 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5781 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5103 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7742 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2088 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2258 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 897 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28044 1
Гузев Иван 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6206 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8116 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7899 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6770 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 704 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4180 1
Федеральный закон - О банках и банковской деятельности 17 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5486 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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