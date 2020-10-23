Acer представила новые модели ноутбуков из линеек Swift, Spin и Aspire. Цены. Фото

Acer представила новые ноутбуки из линеек Swift, Spin и Aspire, каждый из которых отличается повышенной производительностью за счет поддержки современных процессоров Intel Core 11-го поколения и видеокарт Intel Iris Xe. Обновленные устройства раздвигают границы возможного для ультрапортативных ноутбуков благодаря своим интуитивно понятным функциям, стильному дизайну, легким и тонким корпусам, а также поддержке новейших технологий.

В Swift 3x поддерживается новая дискретная видеокарта Intel Iris Xe MAX и процессор Intel Core 11-го поколения, которые обеспечат представителям творческих профессий, например, фотографам и создателям YouTube-контента, уникальные возможности и мощную производительность в мобильном форм-факторе. Новинка весит 1,37 кг (3,02 фунта) и справится с требовательными современными приложениями. При этом ноутбук способен проработать до 17,5 часов от одного заряда батареи, а чтобы обеспечить еще четыре часа непрерывной работы, достаточно подключить его к сети на 30 минут. 14-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD отличается высокой детализацией и качественной цветопередачей с охватом 72% цветового пространства NTSC, а соотношение дисплея к корпусу новинки достигает 84%. Также ноутбук поддерживает быструю загрузку контента благодаря новому протоколу Intel Wi-Fi 6 (Gig+) и обладает полным набором современных портов для скоростной передачи данных, включая USB-C, Thunderbolt 4 и USB3.2 Gen 2.

«Целью линейки Swift всегда было расширять границы возможного, чтобы объединить максимальную производительность и минимальные габариты, — отметил Джерри Као (Jerry Kao), содиректор по операционной деятельности Acer. — Новый Swift 3x продолжает этот тренд благодаря наличию дискретной видеокарты и элегантного тонкого корпуса, и станет отличным устройством для тех, кому одинаково важны мобильность, стиль и высокая производительность».

«Приятно видеть, что новые линейки ноутбуков Aspire, Spin и Swift используют все преимущества производительности и интеграции платформ, которые способны обеспечить процессоры Intel Core 11-го поколения, — отметил Крис Уокер (Chris Walker), корпоративный вице-президент и генеральный директор направления мобильных устройств в Intel. — При создании Swift 3x, мы тесно сотрудничали с Acer, чтобы открыть новые возможности для создателей контента, которые выберут эти тонкие и легкие устройства с высокопроизводительными процессорами 11-го поколения и новейшими дискретными видеокартами Intel Iris Xe MAX».

Acer Spin 5 — это устройство-трансформер с сенсорным экраном, которое весит 1,2 кг при толщине корпуса 14,9 мм. Новинка предназначена для пользователей, которым необходима максимальная производительность. Ноутбук оборудован специальным креплением экрана, которое позволяет разворачивать его на 360 градусов, чтобы перевести устройство в один из режимов. Среди них — режим планшета для ведения заметок или раскладушки для набора текста, в котором клавиатура Spin 5 слегка приподнимается над поверхностью стола, чтобы пользователю было комфортней печатать (также это обеспечивает более эффективное охлаждение компонентов системы). Сенсорный экран и тачпад устройства могут быть защищены стеклом Antimicrobial Corning Gorilla Glass с антимикробным покрытием, а клавиатура окружающие поверхности покрыты напылением с ионами серебра, соответствующим требованиям BPR и EPA, которое показало свою эффективность в борьбе с бактериями в ходе тестов JIS Z 2801 и ISO 22196.

Acer Spin 5

В ноутбуке установлен процессор Intel Core i7 11-го поколения и видеокарта Iris Xe, которые обеспечивают высокую производительность при работе с творческими проектами. Ультратонкие боковые рамки экрана (7,78 мм) позволили добиться соотношения дисплея к корпусу в 80%. Еще больше рабочего пространства (на 18% больше по сравнению со стандартными экранами 16:9) обеспечивает IPS-экран VertiView с соотношением сторон 3:2, на котором пользователю будет удобно заниматься творчеством, используя новый стилус Acer Active Stylus на базе технологии Wacom AES. Время автономной работы в 15 часов, несколько портов USB Type-C с сертификацией Thunderbolt 4, беспроводной адаптер Killer 1650 Wi-Fi и направленные вперед стереодинамики превращают Spin 5 в компаньона для профессионалов, которые предпочитают творить «на лету».

Acer Spin 3

Портативный и легкий Spin 3 — это 13,3-дюймовый ноутбук с соотношением сторон экрана 16:10, который может похвастаться сенсорной панелью IPS с разрешением WQXGA (2560x1600 пикселей). Как и Spin 5, он оснащен новейшими процессорами Intel Core 11-го поколения с видеокартами Iris Xe, которые обеспечивают высокую производительность для представителей творческих профессий. Экран Spin 3 вращается на 360 градусов, чтобы у пользователя был большой выбор режимов для комфортной работы и игры. Новинка также поставляется со встроенным стилусом Acer Active Stylus с 4096 уровнями чувствительности к нажатию, чтобы сенсорный экран было максимально комфортно использовать при рисовании или письме. Spin 3 подходит студентам или профессионалам, часто работающим в дороге, благодаря наличию двух твердотельных накопителей, двух портов USB Type-C с сертификацией Thunderbolt 4 и беспроводного адаптера Killer 1650 Wi-Fi.

Acer Aspire A514-54

Благодаря новейшим процессорам Intel Core 11-го поколения и видеокартам Iris Xe (с возможностью установки видеокарт NVIDIA GeForce MX450) линейка ноутбуков-раскладушек Aspire 5 поможет пользователям с легкостью работать сразу над несколькими задачами. Сенсорный IPS-экран c разрешением Full HD подходит для продуктивной работы и окружен узкими рамками, которые позволили добиться соотношения дисплея к корпусу ноутбука свыше 80%. В тонком корпусе устройства нашлось место для 24 ГБ ОЗУ DDR4, твердотельного накопителя M.2 PCIe емкостью до 1 ТБ и жесткого диска на 2 ТБ. Эргономичная конструкция крепления экрана приподнимает корпус Aspire 5 над столом и наклоняет его клавиатуру под углом для комфортного ввода текста, улучшения качества звука и вентиляции компонентов, а поддержка технологии Acer Color Intelligence обеспечивает высокое качество изображения и цветопередачу. Двухдиапазонный беспроводной адаптер Intel Wi-Fi 6 (Gig+) повышает пропускную способность подключения в три раза и снижает задержку на 75% по сравнению с Wi-Fi 5.

Acer Aspire 515-56

Ноутбук Acer Spin 5 SP513-55N появится в регионе Северная Америка в феврале 2021 г. по цене от 999,99 долларов США; в EMEA — в декабре 2020 г. по цене от 1099 евро и в Китае в ноябре этого года по цене от 6999 юаней.

Acer Spin 3 SP313-51N поступит в продажу в Северной Америке в марте 2021 г. по цене от 849,99 долларов США; в EMEA он появится в декабре 2020 г. по цене от 899 евро, а дата начала продаж и стоимость в Китае будут названы позднее.

Acer Swift 3x SF314-510G появится в Северной Америке в декабре 2020 года по цене от 899,99 долларов США; в регионе EMEA продажи стартуют в ноябре этого года по цене от 849 евро, а в Китае — в октябре, по цене от 4999 юаней.

14-дюймовый ноутбук Acer Aspire A514-54 поступит в продажу в Северной Америке в декабре 2020 г. по цене от 499 долларов США; в EMEA он появится в ноябре этого года по цене от 599 евро, а в Китае в сентябре по цене от 4499 юаней.

15,6-дюймовый ноутбук Acer Aspire A515-56 появится в регионе Северная Америка в декабре по цене от 499 долларов США; в регионе EMEA продажи модели начнутся в ноябре по цене от 599 евро, а в Китае — в сентябре по цене от 4499 юаней.

17,3-дюймовый ноутбук Acer Aspire A517-52 поступит в продажу в Северной Америке в феврале 2021 г. по цене от 549 долларов США, а в регионе EMEA — в ноябре по цене от 599 евро.