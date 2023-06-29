Cloud4Y перевел в облако инфраструктуру Swift X

Требовались виртуальные ресурсы для развертывания баз данных, обеспечения быстрого доступа к ним и повышения уровня отказоустойчивости.

Swift X— аккредитованная ИТ-компания, специализирующаяся на проектировании, разработке и сопровождении цифровых решения для финансового сектора (FinTech). Swift X берет на себя управление и менеджмент мобильной разработки, создание микросервисных платформ, разработки ДБО и фронтальных систем, работа над дизайном и CMS, создание онлайн-платформ для компаний из банковского сервиса и другие задачи.

Для обеспечения безопасной работы одного из клиентов Swift X требовалось вывести из внутреннего контура часть баз данных, развернуть ее в безопасном стабильном контуре и иметь возможность создавать виртуальные машины в зависимости от возникающих потребностей. Виртуальная инфраструктура корпоративного облачного провайдера Cloud4Y позволяла решить эти задачи. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Виртуальные сервера Cloud4Y подходят для разработки, хостинга, обучения, хранения конфиденциальных и персональных данных. Производительность гибко настраивается, а оплата производится только за фактически используемые ресурсы.

Специалисты провайдера предоставили Swift X не только облачные ресурсы по модели IaaS, но и помогли обеспечить повышенный уровень отказоустойчивости системы. Благодаря этому компания-интегратор обеспечила своего клиента быстродействующей и стабильно работающей инфраструктурой под текущие задачи с возможностью дальнейшего масштабирования.