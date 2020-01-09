Acer дополнила серию Swift двумя новыми ультратонкими ноутбуками

Acer представила две новые модели в ультрапортативной серии ноутбуков Swift 3: 13,5-дюймовую модель SF313-52/G, оснащенную процессорами Intel Core десятого поколения, и 14-дюймовую модель SF314-42 на базе мобильных процессоров AMD Ryzen серии 4000.

Серия Swift 3 — это ультрапортативные ноутбуки в тонком и стильном металлическом корпусе, созданные специально для работающих в дороге пользователей. Новинки могут похвастаться превосходной производительностью и потрясающей графикой.

и при этом оснащены процессорами Intel Core i7-1065G7 (SF313-52/G) десятого поколения и процессорами AMD Ryzen 7 4700U (SF314-42). Swift 3 (SF313-52/G) был разработан совместно с Intel в рамках инновационной программы под названием Project Athena, что позволило обеспечить высокую мобильную производительность устройства.

Swift 3 SF313-52/G, выполненный в металлическом корпусе, обладает толщиной всего 15,95 мм и весом 1,19 кг. Дисплей с тонкими рамками обеспечивает соотношение экрана и корпуса 83,65%, а соотношение сторон экрана 3:2 на 18% увеличивает пространство для чтения. Благодаря технологиям Acer Color Intelligence и Acer ExaColor 13,5-дюймовый дисплей, обладающий 100-процентным охватом пространства sRGB, выдает изображения и видео с максимально реалистичными оттенками.

Разработанный совместно с Intel в рамках инновационной программы под названием Project Athena, Swift 3 SF313-52/G прошел тщательное тестирование, подтвердившее, что устройство отвечает самым высоким техническим требованиям. Ноутбук может похвастаться быстрым откликом, мгновенным пробуждением и длительным временем работы без подзарядки, благодаря чему пользователи могут сосредоточиться на своих проектах в любом месте.

Устройство оснащено процессорами Intel Core i7-1065G7 до десятого поколения, новейшей графикой NVIDIA и способно работать в автономном режиме до 16 часов. Кроме того, ноутбук поддерживает быструю 30-минутную зарядку, после которой он легко продержится в автономном режиме до четырех часов. Клавиатура с подсветкой позволяет без проблем печатать в темноте.

Swift 3 поддерживает функцию Windows Hello, которая гарантирует простой и наиболее безопасный вход в систему с помощью сканера отпечатков пальцев. Кроме того, новинка оснащена полнофункциональным портом USB Type-C, который обеспечивает невероятно высокую скорость передачи данных через Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 2 или DisplayPort. Двухдиапазонный Wi-Fi 6 (802.11ax) увеличивает пропускную способность в три раза и снижает задержку на 75% по сравнению с Wi-Fi 5 (802.11ac), благодаря чему работа в интернете становится более плавной и комфортной.

14-дюймовый Acer Swift 3 (SF314-42) — это современный ноутбук в легком металлическом корпусе, который отличается производительностью и эффективностью. Новинка весит всего 1,2 кг и имеет толщину 16,55 мм. Ультратонкие рамки обеспечивают идеальное соотношение размеров экрана и корпуса.

Помимо стильного дизайна ноутбук может похвастаться процессорами нового поколения AMD Ryzen серии 4000, обеспечивающими непревзойденную производительность благодаря инновационной технологии 7 нм и базовой архитектуре Zen 2. Такое решение в комплексе с наличием до 16 Гб оперативной памБти LPDDR4x позволяет назвать Swift 3 SF314-42 отличным выбором для пользователей, работающих в дороге. Wi-Fi 6 (802.11ax) и твердотельный накопитель PCle объемом до 512 Гб обеспечивают устройству молниеносную скорость.

Swift 3 SF314-42 также поддерживает наиболее безопасный и быстрый вход в систему через Windows Hello.

Acer Swift 3 (SF313-52/SF313-52G) в январе поступит в продажу в странах Европы, Ближнего Востока и Африки по цене от 699 евро. Стоимость в России будет объявлена дополнительно. Acer Swift 3 (SF314-42) в марте будет доступен в странах Европы, Ближнего Востока и Африки по цене от 599 евро. Стоимость в России будет объявлена дополнительно.