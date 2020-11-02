Первая за 20 лет видеокарта Intel оказалась сплошным разочарованием

Intel вернулась на рынок видеокарт с Iris Xe Max для ноутбуков, хотя не выпускала дискретную графику с начала XXI века. Ее новинка провалила тест на производительность и смогла подняться лишь до уровня GeForce начального уровня.

«Триумфальное» возвращение

Дискретная видеокарта для ноутбуков Iris Xe Max, выпущенная компанией Intel в конце октября 2020 г., оказалась системой самого начального уровня. Как пишет профильный ресурс VideoCardz, она способна тягаться лишь с базовыми решениями Nvidia, которые устанавливаются в лэптопы лишь для того, чтобы завлечь покупателя надписью «с дискретной видеокартой» на упаковке.

Новую карту Intel протестировали в ряде бенчмарков, в том числе и игровом 3DMark. Испытания она проходила в составе ноутбука Acer Swift S3x, одного из первых в мире с Iris Xe Max в комплекте. В тесте 3DMark Time Spy карточка набрала 1826 баллов, а в 3DMark Fire Strike – 6611 балл. По меркам 2020 г. это начальный уровень, что говорит о почти полной непригодности карты для запуска современных видеоигр на высоких настройках графики.

Добавим, что Intel не выпускала дискретные видеочипы почти 20 лет.

На уровне слабенького GeForce

Итоговые результаты первой дискретной видеокарты Intel за последние 20 лет сопоставимы с показателями видеокарт GeForce GTX 1050 Mobile и GTX 970M производства Nvidia. Это тоже базовые видеочипы.

Тесты новинки Intel удручают

Также баллы Iris Xe Max схожи с теми, что получила бюджетная карта GeForce MX450. Ее дебют состоялся в конце августа 2020 г., и в ее основе лежит чип TU117, такой же, как у настольной видеокарты GeForce GTX 1650, но шина у нее всего лишь 64-битная.

Возможно, следующие видеокарты Intel окажутся более производительными

По данным портала ITHome, новинка Intel незначительно опережает видеокарту, встроенную в процессор AMD Ryzen 7 PRO 4750G. Если же сравнивать ее с упомянутой GeForce MX250,то ее производительность выше в 2,3 раза, однако не стоит забывать, что это детище Nvidia давно устарело.

Характеристики новинки Intel

Технически, премьера Iris Xe Max состоялась еще в сентябре 2020 г., когда Intel показала свои новейшие мобильные процессоры семейства Tiger Lake. От встроенной в них видеокарты она почти не отличается, обладая теми же 96 вычислительными блоками, но при этом немного повышенной тактовой частотой – 1,65 ГГц.

Intel Iris Xe Max

В распоряжении Iris Xe Max имеется собственная память объемом 4 ГБ, но о поддержке GDDR5 и тем более GDDR6 речь здесь не идет – только LPDDR4X, а эти модули применяются в смартфонах, планшетах и ноутбуках в качестве оперативной памяти. Пропускная способность этих чипов в данном случае невысока – 68 ГБ/с.

Главный соперник новинки Intel, GeForce MX450

Свою новую карточку Intel производит по 10-нанометровому техпроцессу, самому современному для данной компании. Iris Xe Max располагает поддержкой интерфейса PCI-E 4.0, библиотек DirectX 12.1, а также HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4. Максимальное поддерживаемое разрешение – 7680х4320 пикселей при 60 кадрах в секунду.

Первыми ноутбуками, получившими Iris Xe Max, няряду с Acer Swift 3X стали Asus VivoBook Flip TP470 и Dell Inspiron 15 7000. Во время презентации представители Intel сообщили, что в первой половине 2021 г. свет увидит и дискретная видеокарта с логотипом Intel. Вот только по характеристикам она будет почти полностью копировать мобильную Iris Xe Max.

Дважды в одну реку

У Intel есть опыт разработки дискретных видеокарт – свою первую такую карточку, получившую название i740, она выпустила еще в 1998 г.

Первая дискретная видеокарта Intel в истории

Новинка сразу вышла в версиях с интерфейсами PCI и AGP для охвата максимально широкой аудитории и располагала весьма продвинутыми по тем временам возможностями. В 1999 г. Intel закрепила успех выпуском карт i752 и i754 с интерфейсами AGP 4X и AGP 2X соответственно, но в начале XXI века стала уделять больше внимания встроенным решениям, постепенно покинув рынок дискретных видеокарт и уступив его Nvidia и ATI. Последнюю в 2006 г. купила AMD, главный конкурент Intel в сегменте процессоров.

Вернуться на рынок, на котором она так успешно стартовала, Intel решилась в декабре 2018 г., представив новый бренд Хе. На тот момент, как сообщал CNews, она не раскрывала никаких подробностей о новых картах – было известно лишь, что они будут 10-нанометровыми, хотя на момент премьеры бренда Intel была очень далека от полного освоения этого техпроцесса. Но следует отдать ей должное – конкретно это обещание компания в итоге все-таки сдержала.