Cloud.ru открыл бесплатный доступ к новой модели из линейки GigaChat

Провайдер облачных и ИИ‑технологий Cloud.ru открыл бесплатный доступ к новой флагманской языковой модели из семейства GigaChat 3.0. Модель GigaChat Lightning стала доступна всем зарегистрированным пользователям Cloud.ru в каталоге Evolution Foundation Models.

GigaChat Lightning (10B-A1.8B) получила название благодаря своей скорости инференса и стала самой компактной и быстрой моделью в линейке. Она оптимизирована для локального запуска на ноутбуке и поддержки быстрых продуктовых итераций. Модель конкурирует с мировыми лидерами open source в своей категории: превосходит Qwen3-4B в русскоязычных задачах и не уступает ей в диалоге, анализе документов и решении прикладных бизнес-задач, отмечают в Cloud.ru Скорость GigaChat Lightning в 1,5 раза выше Qwen3-4B и сравнима с моделью Qwen3-1.7B.

Подключение GigaChat Lightning через Evolution Foundation Models возможно по OpenAI‑совместимому API. Сейчас модель находится на стадии тестирования, доступ к ней будет оставаться бесплатными до его завершения.

Вся информация, обрабатываемая GigaChat Lightning, хранится исключительно на территории России и обрабатывается в соответствии с требованиями законодательства. Это позволяет применять модель там, где особенно высоки требования к безопасности и точности соответствия контексту русского языка.

«Пользователи Cloud.ru одними из первых получают доступ к самым передовым языковым моделям на рынке. Модель GigaChat Lightning появились в каталоге Evolution Foundation Models на следующий день после официального релиза. Это позволит бизнесу быстро запускать собственные AI-решения на ее базе без необходимости разворачивать инфраструктуру или разрабатывать код», — сказал директор по развитию бизнеса Cloud.ru Михаил Лобоцкий.