Feedback на CNews Forum: YandexGPT и GigaChat обогнали ChatGPT по популярности в России

Россияне активно используют нейросети, но относятся к ним с осторожностью: 81% респондентов перепроверяют данные, полученные от ИИ. Эти данные впервые были представлены 11 ноября на конференции CNews Forum, где центр Feedback рассказал, какие сервисы выбирают пользователи, как оценивают отечественные ИИ-решения и насколько доверяют искусственному интеллекту.

Какие нейросети предпочитают

90% россиян уже пользуются отечественными ИИ-сервисами — прежде всего YandexGPT и GigaChat. Зарубежные решения выбирают 59% опрошенных: 31% обращаются к американским (ChatGPT, Claude и др.), 22% — к китайским (DeepSeek, Qwen и др.).

22% пользователей оценивают импортозамещение в сфере ИИ отрицательно. Однако большинство пользователей считают качество российских решений приемлемым (80%), 23% оценивают их на «отлично». Наиболее успешными аналогами названы YandexGPT (60%), GigaChat (56%) и «Шедеврум» (19%).

70% признались, что воспользовались бы зарубежными нейросетями, если бы такая возможность была, а 48% опрошенных негативно оценивают ограничения доступа к зарубежным нейросетям. Главные причины, по которым часть аудитории по-прежнему выбирает иностранные платформы: функциональность (60%); удобство и положительный пользовательский опыт (35%); высокая надежность и доверие (28%).

«Современный российский пользователь в хорошем смысле избалован изобилием нейросетевых платформ. Отечественные продукты закрывают практически все ключевые потребности, поэтому качество их работы закономерно оценивается очень высоко. Интерес части граждан к зарубежным ИИ я скорее связываю не с реальным разрывом в технологиях, а с желанием получить альтернативный результат и устойчивым стереотипом «зарубежное значит лучше». На практике для рядового пользователя в России отечественные нейросети ничем не уступают зарубежным аналогам», – сказал руководитель отдела социологии исследовательского центра Feedback Михаил Штырев.

ИИ в жизни россиян

Большинство россиян воспринимают искусственный интеллект как умного помощника, который помогает решать задачи и экономить время (75%), а также как источник вдохновения и идей (30%).

На практике нейросети также применяются в вопросах здоровья: 53% используют их для подбора упражнений для физической активности, 52% — для расшифровки медицинских анализов, 42% — для советов по питанию и диете.

При этом 83% не замечают, чтобы использование нейросетей влияло на их живое общение с людьми, а 73% не чувствуют себя хуже без ИИ в учебе или работе, 69% спокойно начинают новые дела без его помощи. Эти данные показывают: россияне активно осваивают технологии, сохраняя осознанность и критичность в их использовании.

Вопросы доверия

Большинство пользователей продолжают искать информацию привычным способом — через браузер: 51% выбирают поисковые системы со встроенным ИИ-помощником («Алиса», Gemini и др.), еще 24% предпочитают обращаться к нейросетям напрямую через веб-сайты, без сторонних приложений.

При этом уровень доверия к искусственному интеллекту остается сдержанным. 63% пользователей не доверяют зарубежным нейросетям больше, чем отечественным, а 61% не полагаются на ИИ при принятии повседневных решений, используя его скорее как подсказку, чем как источник истины.

Понимая риски информационных искажений, 81% россиян перепроверяют данные, полученные от нейросетей, 63% делают это ситуативно, и лишь 14% полностью доверяют ответам ИИ. Особенно осторожно пользователи относятся к темам, связанным со здоровьем: 10% не готовы полагаться на нейросети в подобных вопросах.

ИИ на работе

Каждый пятый россиянин (21%) считает использование нейросетей в работе несправедливым по отношению к коллегам, а более половины (54%) уверены, что ИИ заменит многие профессии в будущем.

Отношение к применению искусственного интеллекта заметно отличается в зависимости от сферы: строгие ограничения чаще поддерживают в областях, где на первом месте безопасность и ответственность — госуправление (37%) и медицина (34%); частичные ограничения респонденты считают необходимыми в сферах, где важен личный контакт и индивидуальный подход — образование, юриспруденция, финансы (40–44%); свободное использование нейросетей поддерживается в искусстве (58%), науке и технологиях (53%), СМИ, рекламе и PR (49%), а также в инженерии и строительстве (45%).

Исследование проведено центром Feedback в октябре 2025 г. Метод исследования – онлайн-анкетирование (CAWI). Количество респондентов – две тыс. человек. География – вся Россия. Возраст респондентов – от 14 до 54 лет. В исследовании приняли участие только те респонденты, которые используют нейросети.