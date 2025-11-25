Разделы

«ГигаЧат» создал анимацию с героями мультфильма «Тайна третьей планеты»

Сбербанк совместно с киностудией «Союзмультфильм» создали при помощи нейросетей короткометражный мультфильм по мотивам легендарной ленты «Тайна третьей планеты» (режиссер – Роман Качанов). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сценарий написал «ГигаЧат», а нейросеть Kandinsky участвовала в создании статичных изображений и видеоряда. Образ «ГигаЧат» появляется и в самом мультфильме, где голос ИИ-помощника синтезирован с помощью голосового режима и при помощи персонажа по имени «Ультрум», который был назван в честь новой модели Сбербанка GigaChat Ultra.

sber1.jpg

Сбербанк

«ГигаЧат» становится незаменимым помощником и верным другом для Алисы во всех сферах жизни: подсказывает особенности различных вселенных, объясняет правила, по которым живут их обитатели, переводит речь инопланетян самых разных форм и культур, а также советует, где отдохнуть героям после всех приключений. Помимо этого, «ГигаЧат» проводит глубокий анализ гигантских массивов данных, помогая команде ориентироваться в сложных ситуациях и принимать решения, от которых порой зависит судьба целых миров.

