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200 тыс. российских предпринимателей уже решают бизнес-задачи с помощью Giga-ассистента

Сбербанк представил новый цифровой продукт — Giga-ассистента, разработанного на базе собственной нейросетевой модели GigaChat. Новый помощник предназначен для клиентов малого бизнеса и первые 200 тыс. пользователей интернет-банка «СберБизнес» уже могут оценить его возможности бесплатно. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Giga-ассистент — это личный ИИ-помощник предпринимателя, который умеет не только решать повседневные задачи, но и помогать в стратегическом развитии бизнеса. Он анализирует отчётность, выделяет ключевые показатели, отслеживает тренды и формирует выводы, на основе которых предлагает персонализированные рекомендации.

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Цифровизация

Ассистент способен составить план маркетинговой кампании, разработать стратегию продвижения, подготовить описание товара или официальное письмо, а также проверить документы и поддержать в вопросах налогообложения и HR. Благодаря широкой области экспертизы, Giga-ассистент помогает принимать более осознанные и обоснованные решения, экономит время и снижает операционную нагрузку.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы сделали Giga-ассистента простым, удобным и бесплатным, чтобы даже те, кто далек от искусственного интеллекта, могли интуитивно использовать его с первого дня. 200 тыс. наших клиентов уже тестируют его, и мы видим, как он меняет их бизнес. Наша цель — показать, как технологии работают на результат и становятся мощным драйвером роста. Новая версия Giga-ассистента выводит продукт на качественно иной уровень. От анализа показателей мы переходим к совместному действию: ассистент становится партнёром, который берет на себя часть рутинных задач предпринимателя — например, автоматически создает интернет-магазин прямо в ходе совместного диалога с владельцем или менеджером».

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