Сбербанк переизобрел банкомат: два экрана, ИИ-помощник «ГигаЧат» и здоровье

Сбербанк презентовал банкомат нового поколения, выполненный в уникальном дизайне. Устройство отличается плавностью форм, продуманным интерфейсом и комфортными материалами, что делает его источником позитивных эмоций. Помимо традиционных функций, в него интегрирован ИИ-помощник «ГигаЧат» и сервис экспресс-оценки здоровья. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новый банкомат не имеет аналогов в мире. В ходе его разработки поданы заявки на 11 патентов на оригинальные технические и дизайнерские решения. При этом устройство интуитивно понятно людям с любым уровнем технической грамотности.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Наш новый банкомат — это многофункциональная точка обслуживания, где можно не только снять и внести деньги, но и проконсультироваться по банковским продуктам и даже проверить здоровье. Всего за 30 секунд устройство бесплатно проверит состояние здоровья клиента старше 18 лет — такой сервис есть только в «Сбере». Пользователю достаточно посмотреть в камеру, чтобы получить оценку своего состояния по 10 показателям: пульс, давление, уровни стресса и утомления, индекс массы тела, предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови, риск нарушения обмена глюкозы в будущем, жесткость артериальной стенки, вариабельность сердечного ритма. При этом важно помнить, что решение не заменит врача, а полученные показатели необходимо проверить в лабораторных условиях. По сути, это универсальный центр заботы о благополучии человека. Уже с декабря мы начнем устанавливать такие банкоматы по всей стране».

foto_press-sluzhby_sberbanka_700.jpg
Пресс-служба Сбербанка
Многофункциональный и заботящийся о здоровье клиента банкомат нового поколения

Два экрана

Основной экран разработан специально для нового банкомата Сбербанка. Благодаря уникальной форме почти вся полезная площадь экрана попадает в поле зрения клиента, обеспечивая комфорт и удобство восприятия всей необходимой информации.

Второй дисплей — экран безопасности — скрывает от посторонних взглядов конфиденциальную информацию: ПИН-код, баланс, сумму операции, реквизиты. Экран утоплен внутрь ниши банкомата и покрыт специальной пленкой — это позволяет видеть информацию только тому, кто стоит прямо перед ним.

Остров безопасности

Перед банкоматом создана световая зона: зеленая подсветка приглашает клиента для обслуживания, оранжевая — показывает, что остальным нужно находиться за пределами этой зоны.

Умное управление с «ГигаЧат»

Ирина Окладникова, Минфин в интервью CNews: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации
цифровизация

Встроенный интеллектуальный помощник позволяет управлять устройством голосовыми командами с помощью инструмента анализа и генерации речи SaluteSpeech и при необходимости проконсультирует клиента по банковским услугам. Главное преимущество такого подхода — возможность взаимодействия с пользователем на естественном языке: искусственный интеллект распознаёт сложные и многосоставные запросы, быстро понимая потребности клиента и эффективно выполняя необходимые операции.

Экспресс-оценка здоровья

С помощью интегрированного сервиса можно пройти экспресс-оценку 10 показателей здоровья. На экране банкомата простыми словами объясняется суть каждого показателя, а полные результаты оценки передаются в приложение «СберЗдоровье», где можно обсудить результаты исследования с врачом или записаться на чекап.

Банкомат виден издалека

Банкомат стал более заметным благодаря встроенному проектору, который транслирует изображение и видеоролики на стену за устройством. Эмоциональная фасадная панель оживляет внешний облик аппарата, делая его привлекательнее и дружелюбнее.

Технологии Сбербанка

Банкомат спроектирован специалистами Сбербанка, работает на программном обеспечении собственной разработки и запатентован как продукт банка.

