Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

«Сбер» и Минюст Амурской области запустили ИИ-ассистента по обработке обращений граждан к мировым судьям и оказанию юридической помощи

В Амурской области появился цифровой помощник для взаимодействия граждан с мировыми судьями. Минюст Амурской области и «Сбер Бизнес Софт», дочерняя компания «Сбера», разработали платформу на базе нейросетевой модели GigaChat для автоматизации работы судей.

С 2024 г. реализована серия решений по цифровой трансформации юстиции. Платформа для автоматизации работы судей объединяет сразу несколько ИИ-технологий. Оркестратор всей системы — ИИ-ассистент на базе GigaChat, который объясняет гражданам, как именно они могут получить услуги мировых судей, подключает нужный сервис, например, для распознавания или структурирования документов. Облачная платформа по автоматизации бизнес-процессов SberCRM управляет всеми задачами и обращениями граждан. Юридическая система GigaLegal на базе GigaChat API подготавливает ответ с учетом информации из нормативно-правовых актов, законодательная база знаний GigaLegal регулярно обновляется, ссылается на достоверные источники. Сервис поможет разобраться в самых частых правовых вопросах взыскания алиментов, разводов, долговых споров и защиты прав потребителей.

Уже сегодня жители Благовещенска и области могут обращаться к мировым судьям с помощью ИИ-ассистента через официальные сайты. Нейросеть консультирует по вопросам подачи документов в суд и сообщает о статусе дел. ИИ -ассистент сможет взять на себя до 90% обращений, а искусственный интеллект самостоятельно составит исковое заявление, если пользователь отправит фотографии своих документов. Также через сервис можно будет записываться на консультации и получать копии судебных решений.

Кроме того, было подписано соглашение о старте нового этапа проекта цифровизации работы мировых судей Благовещенска. Соглашение о разработке ИИ-агента на базе нейросетевой модели «Сбера» GigaChat для мировых судей подписали вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин и министр юстиции Амурской области Елена Акименко.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

ИИ-агент поможет судьям принимать решения и генерировать их автоматически.

Михаил Чачин, вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка, сказал: «Сбер» создаёт технологии, которые работают для людей и защищают права каждого человека. Наш совместный с минюстом Амурской области цифровой сервис — это фактически персональный юрист, который всегда под рукой. За его работу отвечает наша большая языковая модель GigaChat, использовать его можно будет на разных цифровых площадках. С помощью технологий мы делаем сложные правовые услуги доступнее и прозрачнее для жителей региона, «Мировой помощник» сможет обслуживать до 5 тыс. человек каждый месяц и будет масштабирован на все районы Амурской области. Новое соглашение, которое мы подписали сегодня, открывает дополнительные возможности для применения AI и больших данных в судебной системе. Мы уверены, что наши технологии и экспертиза, полученные при создании виртуальных ассистентов и платформенных решений для миллионов россиян, помогут сделать работу мировых судей Амурской области более удобной и эффективной».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Kubernetes: Легкий старт 2025

Рынок криптовалют потерял $1,2 трлн всего за месяц

Обзор: Telecom API 2025

Создатели Photoshop покупают за $1,9 млрд разработчика ПО с российскими корнями

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще