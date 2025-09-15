Versta.io запустила мгновенный онлайн-расчет стоимости доставки сборных грузов из Китая

Цифровой логистический оператор Versta.io объявил о запуске сервиса мгновенного онлайн-расчета стоимости доставки сборных грузов из Китая в Россию. Решение позволяет в пару кликов получить и сравнить тарифы на все виды транспорта — морем, по железной дороге или авиацией — без многодневных ожиданий и ручных запросов менеджеров-экспедиторов. Сервис работает со стандартными коммерческими грузами и позволит заказчикам сэкономить до 15% стоимости доставки по сравнению с похожими рыночными предложениями. Об этом CNews сообщили представители Versta.io.

Традиционный процесс согласования условий доставки часто занимал у клиентов несколько дней: менеджеры экспедиторов отправляли запросы по телефону или по почте, вручную сводили данные в таблицы, сравнивали и согласовывали условия. Ценообразование получалось долгим и непрозрачным.

Сервис Versta.io решает проблему заказчиков за счет автоматизации расчетов. Клиентам достаточно ввести параметры груза в личном кабинете, чтобы моментально получить конкурентные тарифы с учетом выбранных условий доставки. Для расчета стоимости отправки груза необходимо ввести такие параметры как вес брутто, объем или габариты груза, указать точку отправки и пункт назначения. Кроме того, в расчет доставки будут включены не только тарифы на авиа-, железнодорожные и морские перевозки, но и стоимость забора груза от отправителя, локальные платежи на терминалах отправки, а также локальные расходы на терминалах назначения и доставка «последней мили» до адреса получателя в России.

Дополнительно сервис позволяет оценить стоимость услуг брокера по таможенному декларированию, в том числе подготовку и подачу декларации на товары, подбор кодов ТН ВЭД, расчет таможенных платежей, подготовку необходимых разрешительных документов — деклараций о соответствии, сертификатов соответствия и других необходимых документов, а также расчет косвенных и агентских платежей.

Именно возможность одновременного сравнения стоимости доставки для всех видов транспорта и мгновенный расчет ее стоимости является ключевым преимуществом сервиса. Это позволяет бизнесу сразу сравнить все варианты и оперативно принять решение о перевозке, экономя часы, а иногда и дни, которые ранее уходили на сбор информации и согласования.

Благодаря интеграции с системами логистических партнеров через API, расчеты формируются на основе актуальных данных в режиме реального времени, что позволяет формировать индивидуальные SPOT-тарифы в режиме онлайн. Для каждого направления доступно три варианта тарифов в зависимости от условий Incoterms — EXW, FCA, FOB. Это обеспечивает не только высокую скорость обработки запросов, но и прозрачность тарифов без скрытых платежей.

Решение будет актуально для компаний, занимающихся импортом из Китая: для малого и среднего бизнеса и стартапов, интернет-ритейлеров и маркетплейсов, а также для логистических менеджеров enterprise-компаний.

«Я сам не раз сталкивался с тем, как сложно и долго бывает получить адекватные тарифы от агентов. Поэтому мы создали сервис, который дает ответ сразу — без менеджеров, без переписки и без скрытых накруток. Теперь можно мгновенно увидеть все варианты доставки и принять решение, которое экономит время и деньги. Это именно тот инструмент, которого не хватало на рынке, и он меняет подход к логистике как к сервису», — сказал Ян Сухих, лидер направления международной логистики цифрового логистического оператора Versta.io.

«Цель нашего сервиса — сделать логистику простой, прозрачной и доступной. Мы развиваем направление международной логистики уже не первый год, и я рад, что нам удалось столь эффективно автоматизировать процесс формирования стоимости доставки грузов из Китая: теперь это занимает считанные секунды, — отметил Виктор Сизов, сооснователь цифрового логистического оператора Versta.io. — Благодаря нашему комплексному предложению пользователи могут полностью обеспечить свои потребности в организации логистики «под ключ» не только на территории России, но и при трансграничных перевозках».

В краткосрочной перспективе Versta.io планирует расширить географию предоставления сервиса, добавив возможность расчета перевозок не только из Китая, но и из других ключевых регионов и стран. Это позволит клиентам управлять всеми международными маршрутами через «единое окно».

Кроме того, планируется внедрить мгновенный расчет «последней мили», то есть стоимости полной доставки до двери конечного получателя в любом городе России с учетом всех логистических нюансов.