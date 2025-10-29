Versta.io разработал единый сервис изменений в заказах после их оформления

Цифровой логистический оператор versta.io внедрил сервис, позволяющий вносить изменения параметров заказа на перевозку после его оформления. Такая возможность доступна клиентам через личный кабинет на платформе, а также посредством интеграции по OpenAPI. Решение, разработанное силами компании, устраняет одну из ключевых проблем — отсутствие единого и оперативного способа корректировки параметров отправлений после их создания. Об этом CNews сообщили представители versta.io.

Традиционно в сфере логистики клиенты сталкиваются с проблемой: после того, как заказ на перевозку создан, для внесения любых изменений, будь то корректировка адреса, состава груза или данных получателя, отправителю необходимо лично обращаться к менеджеру логистической компании, составлять заявку в форме на сайте или иным способом заявлять о необходимых изменениях. При этом, разные логистические компании используют разные способы и каналы коммуникации для изменений такого рода — унифицированной процедуры на рынке не существует.

Для компаний, работающих с несколькими транспортными службами, это создает существенные сложности при организации перевозок, отнимает значительные ресурсы и вынуждает подстраиваться под правила каждого перевозчика, что в конечном счете снижает общую эффективность.

Для решения этих проблем компания versta.io разработала в «Личном кабинете» своей платформы единый интерфейс, позволяющий отправителям грузов и корреспонденции самостоятельно изменять практически любые параметры заказа после его создания.

Таким образом, в зависимости от статуса отправления, клиенты могут редактировать уже после создания заказа основные его параметры, включая: данные отправителя и получателя, характеристики груза, выбранный тариф, а также информацию о дополнительных услугах.

Если заказчик самостоятельно работает с разными перевозчиками ему приходится использовать множество инструментов для взаимодействия: личный кабинет, заявки, почту или прямое обращение к менеджерам. Versta.io берет на себя коммуникацию по всем каналам, предлагая клиенту единый стандартизированный подход.

Особенность сервиса versta.io заключается в гибридной модели, сочетающей автоматизированную технологическую платформу с персональным сопровождением, а также универсальность взаимодействия с логистическими партнерами. Если транспортная компания поддерживает автоматическое внесение правок через OpenAPI, изменение происходит мгновенно. В случаях, когда перевозчик не предоставляет такой возможности, в работу включается «Робот Федот», который инициирует процесс изменения с транспортной компанией. В случаях, когда необходимо участие персонального менеджера, «Федот» подключает его. «Робот Федот» и персональный менеджер берут на себя все рутинные операции: звонки, официальную переписку и согласование с транспортной компанией и гарантируют внесение необходимых изменений в заказ.

По оценкам экспертов компании, использование сервиса позволяет бизнесу экономить значительное количество времени, которое ранее уходило на согласование и внесение изменений в заказы. Теперь эта возможность доступна каждому клиенту versta.io по умолчанию — без дополнительных интеграций, настроек, специальных тарифов или статусов.

Виктор Сизов, сооснователь цифрового логистического оператора versta.io: «Ключевое преимущество такого подхода заключается в том, что клиентам больше не требуется глубоко погружаться в особенности бизнес-процессов своих поставщиков, поддерживать множество различных рабочих сценариев и связанные с этим операционные издержки. В конечном счете это приводит к значительной экономии времени и финансовых ресурсов».

Валерий Геленава, сооснователь цифрового логистического оператора versta.io: «Мы постоянно развиваем платформу и ключевым вектором остается автоматизация обработки заявок и оперативное внесение изменений в заказ после его оформления. Наша цель — свести ручные операции к минимуму. Все эти улучшения происходят на нашей стороне, но их результат, который заключается в растущей эффективности и экономии времени для компании-заказчика на рутинных операциях — напрямую ощущается пользователем».